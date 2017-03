VANKIVA

Föraren fick fel på bilen under färden på länsväg 17 vid Vankiva. Han stannade vid sidan av vägen, låste och begav sig därifrån för att hämta hjälp.

Under tiden slog någon sönder en av rutorna på bilen och stal bland annat en bilstereo. Ett ovanligt fräckt inbott, anser kommunpolis Veronica Gustafssom som efterlyser eventuella vittnen till händelsen som inträffade under torsdagseftermiddagen.