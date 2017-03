Osbybo med rik livsrepertoar avliden

Ingvar Ovesson, Osby, har avlidit en knapp månad innan han skulle fyllt 98 år.

Han föddes och växte upp i Jeppa Svenstorp. Efter sexårig folkskola samt vinterkurs på Lantmannaskolan i Osby var han under cirka 30 år verksam som lantbrukare på fädernegården i Jeppa Svenstorp. Jämsides med lantbruket arbetade han som vikarierande brevbärare.

1980 överlät han lantbruket till sonen Mats. Ingvar Ovesson arbetade även på Skånemylla i Boalt under 15 år där han var platschef. Som pensionär i slutet av 1980-talet vikarierade han som kontorist på Norra Skånes lokalredaktion i Osby.

Ingvar Ovesson var utrustad med en rik livsrepertoar. Att på olika sätt delta i hjälpverksamhet var viktigt för honom. Under andra världskrigets ofärdsår blommade den nordiska samhörighetskänslan. Ett uttryck för denna nordism var jordbrukarnas Finlandshjälp i början av 1940-talet när Finland invecklats i krig med Sovjetunionen. Det svenska jordbruket organiserade då hjälpverksamhet i form av unga svenska jordbrukare som vistades i Finland för att ersätta de jordbrukare som kallats in till fronttjänst.



Ett antal unga män från Osby, av vilka den knappt 20-årige Ingvar Ovesson var en, deltog i denna aktion. Långt senare berättade han i ett reportage i Norra Skåne om sina upplevelser i Finland.

Som mycket ung hade han engagerat sig i jordbrukets föreningsverksamhet för att steg för steg utöka sitt engagemang till att omfatta organisationer som JUF, SLU, SLS och SLC. Hans politiska hemvist var Centerpartiet vars representant han var i byggnadsnämnden samt i medborgarhusföreningen. Därutöver var han huvudman i sparbanken.

Den ideella föreningsverksamheten låg honom varmt om hjärtat. År 1958 blev han medlem i Lions Club. Ingen loppmarknad hölls i Lions regi utan att Ingvar Ovesson deltog i arbetet med insamling och sortering av försäljningsobjekt. För sin insats i Lions tjänst tilldelades han av Lions Clubs International Foundation Melwin Jones Fellowship, som är en belöning för helhjärtade insatser i humanitetens tjänst.

Under cirka 40 år var han medlem i hemvärnet där han slutade som hemvärnschef.

Han var även aktiv i motorklubben där han i yngre år körde istävlingar och orientering. Sitt stora intresse för viltvård och jakt fick han fick utlopp för som mångårig deltagare i ett jaktlag. Han var även medlem i frimärksklubben i Osby.

Ingvar Ovesson efterlämnar minnet av en person som med glädje och energi investerade tid och krafter i ideella föreningar och annan hjälpverksamhet. Idag är det svårt att rekrytera frivilliga krafter som är beredda till så stora insatser. I den rollen blev han en välbekant profil för många osbybor.

I både föreningsverksamheten och i yrkeslivet visade han upp en stark servicekänsla och tog på sig stora mängder ansvar. Med sina kunskaper om tider som flytt var han långt upp i åldern på sitt lågmälda och reflekterande sätt en minnesgod berättare, som besatt humorns rika gåva.

Ingvar Ovesson sörjs närmast av makan Alice och sonen Mats med familj.