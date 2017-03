En på scen blir två på Bjärnum Stadsteater

BJÄRNUM Stadsteatern på Verumsvägen i Bjärnum fortsätter att skapa kultur i det lilla formatet. Nu har den konstnärliga ledaren Fredrik Gunnarsson bestämt sig: det blir en komedi anno 1957 sommaren 2017 och det med sällskap på scenen.

Under en presskonferens som sändes från Malmö via Facebook meddelade han under lördagen sina planer: att tillsammans med skådespelaren Lukas Orwin sätta upp Harold Pinters ”Mathissen”, en enaktsklassiker som han beskriver som en skruvad komedi.

– De senaste två somrarna har jag hållit monologer med bara mig själv på scenen. Det har varit jättekul, men nu känner jag att jag vill utöka ensemblen. Den ska bli dubbelt så stor, sade han.

Mathissen är ett maktspel mellan två mördare, med komiska inslag.

Den skrevs år 1957.