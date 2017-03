Klart vilka Röke kvalar mot

Det blev raffel om andraplatsen ända in i slutsekunderna.

Då hade Röke IBK säkrat segern mot Sävsjö med god marginal. Men sex mil västerut spottade samtidigt Munka-Ljungby in bollar mot tabelljumbon Malmhaug...

Via 11–3 knep Henrik Ehnbergs pågar andraplatsen med två måls marginal – och får därmed fördelen av två hemmamatcher i den första kvalomgången.

Där ställs Röke mot Lagan.

Sävsjö hade chansen att kliva upp på en kvalplats. Men då krävdes seger mot Röke samtidigt som Lagan sprang på en mina hemma mot Carlshamn.

Smålänningarna satte därför full fräs i Qpoolen och var snäppet vassare i den första perioden som slutade 0–2. Viktor Svendsen och stolpen stod i vägen för 0–3.

– De spelade för sitt liv och var lite hetare i början. Jag tycker ändå att vi var hyfsat med och det kändes som om vi bara hade tålamod och fokuserade på att höja vårt spel någon procent så skulle det lösa sig, säger Jimmy Lagerkvist.

Röke behövde inte vänta särskilt länge på utdelningen i andra. 1–2 kom på en spelvändning där Zoltan Veszpremi serverade en framstormande Jacob Eliasson som styrde bollen i mål efter 3,43.

26 sekunder senare snodde Edvin Andersson runt och drog till – och så var det kvitterat.

3–2 var ett skolboksexempel på powerplay och vad passade väl bättre än att läraren Jimmy Lagerkvist blev den som förpassade bollen i mål.



Tobias Melkersson sköt 4–2 efter en påpasslig assist av Jacob Eliasson.

Filip Påhlsson visade sin målfarlighet från backen och utökade till 5–2 innan Jacob Eliasson totallurade Sävsjömålvakten och trollade in 6–2.

Sävsjö fick ett litet ynka ord med i laget i den andra perioden och det resulterade i 6–3 i numerärt överläge.

Jimmy Lagerkvist satte punkt för perioden när han iscensatte, tog hjälp av Jacob Eliasson, och avslutade ett anfall som innebar 7–3.

Sju Rökemål på en period. Det tog knäcken på gästerna.

– De spelar ju man-man där bak och får du ett sånt försvar i gungning då har de problem. När vi får lite ytor på spelare som Jacob (Eliasson) och Jocke (Larsson) så har de ingen chans, konstaterar Lagerkvist.

Rökes målfestival gungade vidare i tredje perioden där Joakim Larsson osjälviskt bäddade för Jimmy Lagerkvists 8–3. Nian blev ett brödrasamarbete mellan Niklas (assist) och Joakim (målskytt) Larsson.

Och så gjorde Jimmy Lagerkvist sitt fjärde mål för dagen.

– Det var längesen. Det var väl ganska klassiska Jimmy-mål allihop. Direktskott nära mål. Fast det sista var väl förresten lite ovanligare när jag trädde in den köksvägen, myser veteranen.

Hur redo är ni för kval?

– Vi känns väldigt redo! Det känns förbaskat bra rent ut sagt. Vi avslutar med att vinna de fem sista, vi har fått tillbaka spelare – vår formkurva pekar uppåt. Det ska bli väldigt, väldigt roligt.

Filip Påhlsson fastställde slutresultatet till 11–3. Då räckte inte Munka-Ljungbys 21–3 mot Malmhaug för att putta ner Röke från andraplatsen.

I kraft av seriesegern fick Åstorp/Kvidinge välja kvalmotståndare – antingen trean Munka-Ljungby eller fyran Lagan.

– Vi har valt Munka-Ljungby, avslöjar Åstorps tränare Conny Camper.

– Vi röstade i spelargruppen och det blev en rätt överlägsen majoritet för Munka. Det valet tror jag även Röke känner sig rätt nöjda med.

Det innebär att Röke ställs mot Lagan och inleder hemma i Qpoolen på söndag den 12 mars.

Därefter väntar bortamatch i Ljungby mitt i veckan (där Lagan väljer speldag). En eventuell tredjematch spelas i Hässleholm helgen 18–19 mars.