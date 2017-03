Skräll i duell – Loreen utslagen

Andra chansen avslutades med en riktig skräll – 18-årige Mellodebutanten Anton Hagman slog ut Loreen i den fjärde och sista duellen och är nu klar för nästa veckas final i Friends Arena. Med sig dit får han FO & O, Lisa Ajax och Boris René, som också vann sina dueller.

Åtta bidrag som fått en andra chans skulle bli fyra och den duell det pratats mest om under veckan var den mellan Anton Hagman och Loreen, som redan har vunnit både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest en gång.

”En kamp mellan David och Goliat” beskrev Anton Hagmans låtskrivare, Christian Fast från Kristianstad, kampen på förhand, och precis som i bibeln blev det ”underdogen” som gick segrande ur det hela.

Allra mest överraskad verkade Anton Hagman själv – när hans namn ropades upp såg han helt chockad ut och skakade på huvudet som om han inte kunde tro sina öron.

– Jag är helt mållös, jag var helt inställd på att jag inte skulle gå vidare, sade Anton Hagman till svt.se efter sändningen.

I första duellen ställdes FO&O mot Youtubekomikerna De vet Du. Inför Andra chansen hade de ändrat en del i sitt nummer, bland annat använde de inte längre den höjbara plattform de hade i deltävlingen och det gav tydligen resultat. De gick segrande ur striden och är nu klara för final.

I duell nummer två slog Lisa Ajax ut Axel Schylström och får nu för andra året i rad ställa sig på scenen i Melodifestivalfinalen på Friends arena.

Boris René lyckades i duell tre slå ut Dismissed och är precis som Lisa Ajax också klar för sin andra raka Melodifestival. Även ifjol tog han vägen dit via andra chansen.

– Jag gillar Andra chansen. Det är magiskt att jag får komma till finalen igen, sade han till SVT.se efter sändningen.

För Loreen och de andra duellanterna är tävlingen över för i år. Om en vecka vet vi vem som får representera Sverige i Eurovision Song Contest, som avgörs i Kiev i Ukraina i maj.

Finalstartfältet:

1. Ace Wilder–Wild Child

2. Boris René–Her Kiss

3. Lisa Ajax–I Don’t Give A

4. Robin Bengtsson–I Can’t Go On

5. Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia–En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)

6. Anton Hagman–Kiss You Goodbye

7. Mariette–A Million Years

8. FO & O–Gotta Thing About You

9. Nano–Hold On

10. Wiktoria–As I Lay Me Down

11. Benjamin Ingrosso–Good Lovin’

12. Owe Thörnqvist–Boogieman Blues