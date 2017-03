Viktig bortaseger för Vinslöv

Klart vilka Röke kvalar mot

Sport Det blev raffel om andraplatsen ända in i slutsekunderna. Då hade Röke IBK säkrat segern mot Sävsjö med god marginal. Men sex mil västerut spottade samtidigt Munka-Ljungby in bollar mot tabelljumbon Malmhaug... Via 11–3 knep Henrik Ehnbergs pågar andraplatsen med två måls marginal – och får därmed fördelen av två hemmamatcher i den första kvalomgången. Där ställs Röke mot Lagan.