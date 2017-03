Amerika lockar trots Trumps röst i världen

Osby Cirka 40 amerikanska stater var representerade när Swansons genomförde sin Amerikadag för femtonde gången.

Om man vill veta något om USA är det lämpligt att besöka den årliga Amerikadagen hos Swansons.

En liten oro för Donald Trumps framfart på senare tid fanns hos Tommy Swanson, men redan innan dörrarna öppnades var kön lång.

– Jag känner mig nöjd, konstaterade han vid middagstid då besökarna fortfarande gled in i en jämn ström.

Både utställare och besökare verkade nöjda.

Mark Grabb från Kalifornien var på plats för första gången och han och hans kollegor passar på att besöka flera platser i Europa, Australien och Asien, men han medgav att det var svårt att hålla reda på var på dygnet han befann sig.

För att förstärka stämningen fanns Olle Jönsson från Lasse Stefanz på plats med sin cowboyhatt med stars and stripes.

Flera passade på att fynda resor, medan några bara uppdaterade sig på landet over there. Ett land som inte lämnar någon oberörd.