Författaren, journalisten, mentorn, globetrottern, redaktören Tord Wallström har gått bort. Han blev 88 år. Närmast anhöriga är dottern Ylva och sonen Peter.

Tord föddes i Katrineholm 1928 och flyttade till Arboga 1934 och till Arboga tidning, för vilken Tord blev chefredaktör 1955 till 1973. Det året blev han reporter på Hemmets Journal och flyttade till Malmö.

1989 lämnade han Hemmets Journal och ägnade sig åt kulturskriverier på frilansbasis och bokskrivande. Med hustru Eivor, som också var journalist (hon gick bort i oktober 2005) flyttade han till Irland, där han bland annat skrev boken Vårt hus på Irland.

De sista åren bodde Tord på en gammal gård i Björka utanför Sjöbo, som han och dottern Ylva rustade upp.

För mig har Tord betytt mycket. Han var min första fasta arbetsgivare på Arboga tidning 1964. Vi kom varandra nära, och när Tord for ut i världen fick jag ta över hans jobb. En lärorik period i mitt yrkesliv.

Tord hann aldrig leva färdigt sitt händelserika och spännande liv. Han gav aldrig upp sitt skrivande och sina planer och projekt.

Hans engagemang i människor och händelser gav honom ett rikt och spännande liv och vänner runt om i världen.

Han skrev om tvister och konflikter, människoöden och händelser. Världen blev han arbetsfält. Han ville berätta om orättvisor och livsöden. Förklara konflikter som han kom i kontakt med, som Biafrakriget i slutet på 1960-talet.

Tord var första journalist att berätta om vad som hände i Nigeria där provinsen Biafra försökte bryta sig ut och bilda en egen stat. Tord följde på eget bevåg med ett militärplan dit. Ingen av de stora tidningarna eller radio och TV hade uppmärksammat världstragedin. Lilla Arboga tidning, med cirka 4000 läsare, var först att rapportera om denna tragedi. Därefter spreds nyheten i hela världen.

Tords självklara vapen när det gällde att förklara och hjälpa och försvara utsatta människor och nationer, var ordet. Han skrev om kriget och dess förödelse för landet och människorna och fick 1968 Stora Journalistpriset för sina nära och känslofyllda reportage. Det blev också ett par böcker om konflikten. Den första, Biafra kom 1965.

Han uppmärksammade också förhållandena I Kurdistan, och skrev boken Bergen är våra enda vänner!

En deckare har han också skrivit, Coolboy. Han skrev för övrigt över 22 böcker i olika ämnen

Långt in i det sista jobbade han med sin boksajt ”Läs en bok”, som har flera tusen följare.

Tord var en skicklig journalist och publicist, och Arboga Tidning, var under hans ledning, en riktig plantskola för unga journalister. Bland andra Anders Hasselblom, Stora Journalistpriset mottagare 1976 för sin bevakning av Libanon, Arvid Lagercrantz inrikespolitisk chef på Dagens eko, Lars Weiss, fd Washingtonkorre för ekot och programchef på TV4.

Tords och Eivors hem var alltid öppet för vänner och bekanta. Personligen hade jag mycket nära kontakt med hela familjen Wallström och känner tacksamhet för att jag fått ta del av Tords visdomsord och stora journalistiska kunskaper när jag hamnade på hans redaktion i mitt första fasta jobb!

Under åren har han fungerat som min mentor och vi har haft många intressanta och givande diskussioner. Jag saknar de återkommande telefonsamtalen och kaffestunderna i Tords kök!

Eivor Wallström var matjournalist på Skånska Dagbladet och Tord skrev kulturartiklar och recensioner I samma tidning.

Mina och min familjs tankar går till Ylva och Peter!