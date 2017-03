Bibelns var hans ankare

Som tidigare meddelats har pastor Arthur Hansson, avlidit i en ålder av nära 86 år.

Arthur Hansson föddes den 2 februari 1931 i Lund. Då han bara var ett halvår gammal dog hans mor Ester. Moderlös fick han under sina första år växa upp hos sin farmor och farfar. Åren hos dem betydde mycket för Arthur och han återvände ofta i minnet till vad de gett honom av kärlek och trygghet.

När hans far Alfred gifte om sig 1935 flyttade Arthur hem till dem. Han fick en syster, Ruth, som kom att stå honom mycket nära fram till sin allt för tidiga död 1990.

I början av 1950-talet studerade Arthur på Kaggeholms folkhögskola. Där träffade han sin blivande hustru Henny. 1955 gifte de sig och strax därefter började Arthur sin pastorstjänst som kom att sträcka sig ända till hans pensionering. Redan tidigt i sin barndom anade han att detta var hans kall. Arthur berättade hur han, som litet barn, hemma på gården i Bingstorp, Löberöd, predikade för djuren.

Innan Arthur började sin pastorstjänst hade han en kortare tid tjänst som evangelist i Lumsheden, Dalarna.

Men 1955 flyttade de nygifta efter en kortare tid i Lund, till Ystad. Där tjänstgjorde Arthur som pastor i Pingstförsamlingen fram till 1958. Sedan följde pastorstjänst i Sösdala, 1958 till 1963, Skagersvik och Rudskoga, 1963 till 1967, Asperö och Brännö, 1967 till 1973, Moheda, 1973 till 1980, Dalum 1980 till 1992 och Bjärnum, 1992 till 1996.

Arthur var oerhört kunnig i Bibeln. Han kunde långa stycken utantill. Behövde man veta var en viss bibelvers fanns kunde han oftast ge besked. Predika och leda bibelstudier var det som låg honom varmast om hjärtat och han tröttnade aldrig med att förkovra sig i bibelordet. Under slutet av 60-talet och en tid framåt läste Arthur också teologi i Göteborg. Det var Svenska kyrkan som då erbjöd en förkortad prästutbildning för att avhjälpa den prästbrist som då rådde. Men Arthur kom att stanna inom pingströrelsen som pastor under hela sin tjänstgöringstid.

Förutom sitt intresse för Bibeln hade Arthur ett starkt intresse för släktforskning. Själv bidrog han med många berättelser om sådant han hört under sin uppväxt från den äldre generationen. I sitt äktenskap med Henny fick de tillsammans fyra barn Janåke, Håkan, David och Marie-Louise.

Begravning har hållits i Pingtstkyrkan, Sösdala. Ett av bibelorden som då lästes var från Johannes 11:25-26.

Tack för allt, din kärlek och den trygghet du gav oss. Hur du alltid fanns med oss med ditt stöd och din uppmuntran. Vi lyser frid över dig och ditt minne. Till alla, som gett oss hjälp och stöd i vår sorg efter vår käre make och far Arthur Hansson, känner vi en djup uppskattning.