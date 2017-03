FBI-chefen vill ha dementi av Trumps avlyssningsuppgifter

Utrikes FBI-chefen vill att justitiedepartementet dementera USA:s president Donald Trumps uppgifter om att den tidigare presidenten Barack Obama gett order om att Trumps telefoner skulle avlyssnas.

Det uppger New York Times som hänvisar till högt uppsatta källor.

Det var i helgen som Trump twittrade om att han fått kännedom om att Obama beordrat avlyssning av hans telefoner under höstens valkampanj, uppgifter som en talesperson för Obama omedelbart tillbakavisade.

Nu uppges även FBI-chefen James B Comey vilja att det amerikanska justitiedepartementet dementerar uppgifterna.

Enligt New York Times har dock Vita huset inte visat några tecken på att ta tillbaka uppgifterna. I söndags krävde Trump tvärtom att att han en utredning om Obama brutit mot lagen, skriver New York Times.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2017