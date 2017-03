Ny tv-thriller går bakom turismen i Thailand

Ola Rapace och Louise Nyvall har huvudrollerna i farang. Foto: C More

Regissören Erik Leijonborg (trea från vänster) med skådespelarna Ola Rapace, Louise Nyvall och Yayaying Rhatha Phongam, under inspelningen av Farang. – Jag hoppas tittarna ska ta sig tid att lära känna karaktärerna och följa dem in i mål, och kanske samtidigt få en lite ny bild av Thailand, säger han. Foto: C More.

TV Nya dramathrillern Farang utspelar sig i ett Thailand bortom semesterbroschyrernas förföriska bilder.

– Det är en stark historia mellan en pappa och en tonårsdotter, i en spännande miljö, säger Erik Leijonborg som är huvudregissör för serien, som gjorts för C More.

Farang:

Serien består av åtta avsnitt. De två första två blir tillgängliga för streaming på C More den 9 mars och resten pytsas ut ett i taget varje torsdag under de följande sex veckorna. Senare i år kommer serien även att visas på TV4.

Rickard, som spelas av Ola Rapace, bor sedan tio år tillbaka i södra Thailand, dit han flytt från Sverige med ett pris på sitt huvud. Han hankar sig fram som småkriminell, under skyddad identitet, när hans 15-åriga dotter Thyra (Louise Nyvall) plötsligt dyker upp och försöker hitta honom.

När hon riskerar att bli indragen i knarksmuggling tvingas Rickard gripa in. Hans handlingar gör att båda två hamnar i trubbel, samtidigt kommer hans förflutna ikapp och plötsligt är de indragna i en kamp för överlevnad.

När Erik Leijonborg, som regisserat en lång rad kriminaldramer och thrillers, blev presenterad för den planerade tv-serien, som skrivits av Malin Lagerlöf, blev han omedelbart intresserad.

– Redan då hade man Ola Rapace i åtanke för rollen som pappan och det gjorde mig extra sugen eftersom han är en av mina favoritskådespelare och även en av mina närmare vänner. Sedan var jag jättesugen på att göra något utanför Sveriges gränser också, säger han.



Erik Leijonborgs och Ola Rapaces vägar har korsats förut – det var Erik som, ganska tidigt i sin karriär, regisserade Tusenbröder, serien som 2002 gav Ola Rapace i rollen som ”Hoffa” sitt stora genombrott. De möttes igen för en andra säsong 2006 och har fortsatt hålla kontakten.

Läs mer: Recension: Övertygande bilder av liv i exil

Hur var det att jobba ihop igen?

– Det var ett kärt återseende. Eftersom jag känner Ola väl tror jag att jag kan locka fram saker i honom som är bra. Likaväl kan han knäppa till mig om han tycker att jag böjer mig för lätt, eller utmana mig: vi kan ta en tagning till, eller gå en vända till med manuset, för att kanske nå något som är ännu bättre, säger Erik Leijonborg.

Den andra stora rollen i Farang, som Rickards 15-åriga dotter Thyra, görs av Louise Nyvall.

– Det var en väldigt svår roll, hon skulle utsättas för både fysiska och psykiska utmaningar framför kameran, men hon är väldigt duktig.

Det Thailand som Rickard och Thyra befinner sig i ser inte riktigt ut som det de hundratusentals svenska turister som varje år reser hit möter. Och exilsvenskarna som bosatt sig här lever inte alla ett bekymmersfritt liv under palmerna.

– Jag har själv varit mycket i Thailand så jag var väldigt glad att få återbesöka landet och försöka leta efter någon form av verklighet bakom turistbroschyrerna. Produktionsbolaget vi arbetade med där serverade först den vackra bilden av Thailand, men när vi väl förklarade vad det var vi sökte fanns det enormt spännande miljöer – ofärdiga byggnader, nerlagda marknader eller marknadsplatser dit bara lokalbefolkningen gick, säger han och fortsätter:

– Grovt generaliserat lät vi det som var vackert i historien berättas i mer mörka miljöer och när det var tragiskt försökte vi spegla det mot det mer ljusa och paradisiska för att få en dynamik.

Inspelningen av Farang gjordes i södra Thailand under ett par tre månader i början av förra året, men filmandet avslutades i Litauen.

– Bland annat filmade vi polisstationen och fängelset där. Det var väldigt svårt att hitta de miljöerna i Thailand så det var enklare och billigare, förklarar Erik Leijonborg.

Berättelsen i Farang är ganska komplicerad och tar lite tid att komma in i. Hur tänkte du kring det?

– En förutsättning för en tv-serie är att tittarna ska vilja se mer, men tillsammans med C More och TV4 sökte vi oss nog till en mer komplex och mörk historia. Vi kände att det var på tiden att våga gå lite mer på djupet och inte bara ge publiken en lättsmält kriminalhistoria bland palmer. När historien rullar igång är det klart att tempot växlas upp, men vi valde att smyga igång och utmana publiken lite.

Även om inget är bestämt ännu ser Erik Leijonborg gärna att Farang får en fortsättning.

– Det är klart att vi hoppas på det. De här karaktärerna blir som vänner till en så det är klart att man vill se hur det går för dem, säger han.

Läs mer: