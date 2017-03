Artisten och låtskrivaren Lars ”Dille” Diedricson, har avlidit i en ålder av 55 år, skriver SVT.

Han fick sitt stora genombrott 1980 med bandet Snowstorm och hiten Sommarnatt.

Som låtskrivare fick hans Tusen och en natt stora framgångar med Charlotte Perrelli som sångare. Den engelska versionen vann Eurovision Song Contest 1999.

Några av hans framgångsrika sånger är bland annat Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, I Did It For Love, med Jessica Andersson, Don’t let me down med Lotta Engberg och Christer Sjögren, Som stormen med Sara Löfgren och Allt som jag ser med Barbados.

Han har tävlat med sina sånger i Melodifestivalen ett tiotal gånger.