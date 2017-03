Mer än var fjärde elev kränks på nätet

Osby Kränkningar via sociala medier är ett bekymmer på Parkskolan, visar en elevenkät.

Skolan, föräldrarådet och elevrådet har därför beslutat om insatser.

Till sin hjälp använder man gymnasieelever, som är insatta i det ibland tuffa klimatet på nätet.

– Om jag har kränkt någon på sociala medier? Ja … det har jag nog gjort, även om jag inte tänkt på det. Det är det svåra med sociala medier, man får inte intryck från ansikte eller kroppsspråk, säger Ludwig Lindberg, från klass SA14 på Ekbackeskolan.

Klasskompisen William Sjöstedt gör en liknande självrannsakan.

–Ibland kanske man uttrycker något som man inte skulle bli kränkt av själv men som kränker någon annan. Det också det vi vill nå ut med, att man tänker till.

En grupp på fem elever från klass SA14 sitter samlade vid ett runt bord på Ekbackeskolan.

De förbereder en informationsinsats mot mobbning under de kommande veckorna.

Målgruppen är högstadieeleverna på Parkskolan men också deras föräldrar.

I slutet av 2016 genomförde Parksskolan en enkät, ”Kränkningar på nätet”.

På frågan ”Har du blivit kränkt på nätet via mobil, dator eller surfplatta den här terminen” svarade 21 av 77 elever ”ja”.

Fyra av dessa elever svarade att de kränks flera gånger per vecka.

Rektor Ingrid Ullsten bestämde därför, tillsammans med personal, elevråd och föräldraråd, att göra en speciell insats, riktat mot kränkningar och mobbning på sociala medier.

– Skolan utreder kränkningar på sociala medier om det finns en anknytning mellan elever och vår verksamhet. Det gäller även på fritiden.

Hur man använder sociala medier och vilka sociala medier man använder skiljer sig mellan generationerna. Det var en av orsakerna till att Parkskolan ville involvera gymnasieelever.

– Vi vuxna förstår inte alltid ”språket” som används av ungdomar på sociala medier. Därför kontaktade vi lärare på gymnasiet. De gjorde en kurs av det och nu ska vi få hjälp av deras elever med att informera våra elever. Vi är väldigt glada över detta, säger Parkskolans rektor Ingrid Ullsten.

Parskskolans förfrågan har mynnat ut i ett kommunikationsprojekt.

En grupp elever i klass SA14 samlar information och gör research, en annan grupp förbereder samarbetet tillsammans med Parkskolan och en tredje står för själva utbildningen av högstadieeleverna.

– Vi har kanske enklare att förstå det som uttrycks på nätet, eftersom vi är en generation som använder sociala medier hela tiden, säger William Sjöstedt.

–Förhoppningsvis ser de yngre eleverna upp till oss och vi vet bättre hur situationen ser ut, jämfört med många lärare, säger Emilia Svensson, klass SA14.

Förutom föreläsningar kommer Ekbackeeleverna att finnas synliga i matsalen. De kommer att dela ut informationsblad och vara tillgängliga för samtal och för att svara på frågor från de yngre eleverna.

Wilma Persson, klass SA14, menar att föräldrarnas roll och kunskap är viktig i sammanhanget.

– Därför har vi startat en Facebookgrupp som heter ”Osby mot näthat” för att nå ut till föräldrar. Där informerar vi om vilka vi är och vad vi gör.

Utbildningsinsatsen pågår under tre veckor framöver, vecka 11-13.