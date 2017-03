Bolag tvingas svara om sjön

HÄSSLEHOLM Utbredningen av bakterien smutsvattensvamp i Finjasjön har resulterat i att miljökontoret kommer att ge Hässleholms Vatten AB ett föreläggande.

Miljöchefen kallade det kommunala bolaget och kommunens tekniska avdelning till ett möte i torsdags.

– Vi höll en redogörelse för vad vi fått fram från Regito och Hässleholms Vatten redogjorde för sina mätningar, säger Sven-Inge Svensson och tillägger att nästa steg nu blir ett föreläggande, det vill säga ett beslut som tvingar bolaget till det ena eller det andra.

Exakt vad föreläggandet kommer att innebära vill han ännu inte gå in på, mer än att han vill ta del av de mätningar som bolaget säger sig ha gjort.

Svensson har tidigare sagt att det är uppenbart att smutsvattensvampen i sjön har ett samband med reningsverkets utsläpp och har därför velat diskutera möjligheten att ändra utsläppspunkten till den gamla tuben vid djuphålan.

Nu är han mer försiktig och konstaterar att han vid mötet fått veta att smutsvattensvamp inte förekommer i Magle våtmark och därmed inte lär komma från reningsverket.



– Det kan däremot vara betingelserna med kväve, fosfor och organiskt material som gör att den kan växa till sig i sjön, säger han, vilket skulle innebära att det är utsläppen av avlottsvatten som skapar förutsättningarna.

Men det kan finnas andra orsaker också.

– Det har något med Maglekärrsbäcken att göra anser jag och vi måste utreda det. Utöver reningsverkets vatten kommer mycket dagvatten den vägen och där kan finnas en förklaring.

Med under mötet var förutom Sven-Inge Svensson och miljöinspektören Per Fribing företrädare för det kommunala bolaget, i form av vd:n Liselotte Stålhandske och processingenjören Per-Åke Nilsson. Eftersom miljökontoret sedan tidigare tvingat tekniska avdelningen att utreda förekomsten av bland annat smutsvattensvamp i Sötekärrsbäcken medverkade även planeringsingenjören Per Nilsson och nye nämndsordföranden Arne Dahlström (KD).

Däremot inte analysföretaget Regito, vars rapport ligger till grund för det hela.

– Det här mötet var inte något Finjasjömöte utan ett tillsynsmöte där vi förde en dialog med dem vi utövar tillsyn över, förklarar miljöchefen.

Regitos frågeställningar handlar till stor del om reningsverkets betydelse för förekomsten av smutsvattensvamp. Hässleholms Vatten har förnekat kopplingarna och var under mötet kritisk till rapporten.

Det ser Sven-Inge Svensson ingen anledning till:

– Jag vill ha de här idéerna till mig. Andra kanske tycker att de gör påståenden som inte är helt faktaunderbyggda, men på något sätt tycker jag att man måste få lov att göra det, när det gäller hypoteser. Jag har stor tillit till deras kunskap.