SD:ledare: ”Ulf visade prov på dåligt omdöme”

Hässleholm Ulf Erlandsson, Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm visade prov på dåligt omdöme när han länkade till sidor som SD:s ledning klassar som fascistiska och ”ideologiskt avvikande”.

Det anser Patrik Jönsson, vice gruppledare för SD i Hässleholm.

– Det som har inträffat är tråkigt. Ulf har brustit i omdöme och slarvat med att ta reda på vem som ligger bakom alla sidor på nätet. Som politiker förväntas vi vara noga och ha gott omdöme.

Patrik Jönsson kände inte själv till vilka som står bakom starkt invandringskritiska och högerextrema Fria tider, där det i en artikel som Ulf Erlandsson delat påstås att ” de största invandrargrupperna har en genomsnittligt lägre IQ än etniskt svenska” och med rubriken ” Låg IQ förklarar varför invandrare inte integreras”

Enligt tidningen Expo publicerades artikeln i december 2015. I texten hävdas att befolkningen i ”många afrikanska länder har en så låg IQ att det skulle klassas som ”kognitiv utvecklingsstörning”.



Tidningen Fria Tider skriver på onsdagen att intelligensexperten Sture Eriksson, docent i psykologi vid Uppsala universitet och numera pensionerad forskare i testmetodik och intelligenstestning i debattartikeln förklarar hur ledande forskare 2002 drar slutsatsen varför arabiska och afrikanska invandrargrupper har så svårt att integreras i det svenska samhället.

Uppgifterna som publiceras i boken ”IQ and the wealth of nations” har kritiserats för selektiv datamanipulation och godtyckliga slutsatser i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

Ulf Erlandsson säger att han ångrar att han delade artikeln.

– Jag har bara delat den och det var länge sedan nu. Är det någon som har blivit kränkt så ber jag om ursäkt. Alla har lika värde, så är det inte mer med det.

Ulf Erlandsson har, enligt Expo, även gillamarkerat den pronazistiska podden Motgift, som sprider rasidéer, antisemitism och våldsbejakande budskap.

Patrik Jönsson betonar att Sverigedemokraterna tar avstånd från Fria Tider.

– Vår gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson beskriver nyhetssajten Fria tider som nyfascistisk och att vi som demokratiska nationalister och socialkonservativa måste vara medvetna om att våra fienders fiende inte alltid är vår vän. Upprepar Ulf Erlandsson misstaget så ser vi allvarligt på det. Han får en andra chans. Ulf är en bra person.

