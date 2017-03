Bjärnumsträffen inställd

BORDTENNIS

I fjol firade Bjärnumsträffen 40 år med bland annat besök av klubbens gamle världsmästare Ingemar Wikström. Men i år blir det ingen tävling vilken var planerad att gå kommande helg.

– Anledningen är att vi fick problem med att få ihop funktionärer, berättar Daniel Olsson i Bjärnums BTK.

– Då två personer i tävlingsledningen blev tvungna att hoppa av på grund av olika orsaker så valde vi att ställa in.

Olsson hoppas dock att Bjärnumsträffen ska vara tillbaka nästa år.

– Vårt mål är att vara det men det beror helt och hållet på om vi kan få fler personer att engagera sig i tävlingsledningen.

Just bristen på ideella krafter ser Olsson som ett hot mot bordtennistävlingens framtid.

– De är tyvärr alldeles för få. Det är inte bara under själva tävlingen vi behöver hjälp utan det krävs också väldigt mycket förarbete.

– Till exempel ska någon jobba med sponsorsbiten, det ska tas emot anmälningar och sättas ihop tidsschema inför tävlingen.

Men Daniel Olsson hoppas att problemen kan lösas.

Det är i varje fall ingen brist på bordtennisspelare som vill vara med i tävlingen.

– Vi hoppas så klart att komma tillbaka nästa år. Det var väldigt trist att vi fick ställa in i år då tävlingen har ett mycket gott rykte.