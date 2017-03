Bodil Jönsson vill få oss att tänka till och prata

VINSLÖV – Vi ska ha ett generöst samhälle. Det är så totalt fyrkantigt och vi är ju alla individer och olika.

Orden är professor emerita, fysikern och författaren Bodil Jönssons och det handlar om en av vår tids heliga kor, nämligen arbete.

Hennes senaste bok ”Tio tankar om arbete” har väckt uppmärksamhet. Precis som hennes tankar om tid och mat i bokform gjorde tidigare och alla hennes andra böcker med för den delen.

Egentligen var hon lite tveksam till att skriva boken.

Beredd på kritik, inte minst från politiker och fackliga representanter. Men den uteblev.

– Dom låter mig nog hållas och tycker väl inte jag verkar så farlig, säger hon och ser underfundig ut.

Bodil Jönssons karriär, utmärkelser och priser är är imponerande. Men i de djupa folklagren är det nog ändå hennes tankar om diverse företeelser som sätter djupa spår.

Och det är precis det hon vill. Att människor börjar prata med varandra, ifrågasätta och våga gå sin egen väg, individer som vi är.

När det gäller just arbete har teknikutvecklingen gjort att vi i dag har bättre möjligheter än någonsin att hitta en nivå som passar oss som individer, menar hon.

– ”Lagomarbete” är något som vi alla ska försöka sträva efter. Hitta ett läge som passar just för mig.

Men det är svårt att ändra ett samhälle som är så styrt av accepterande normer har Bodil Jönsson insett.

Därför ska vi börja på individnivå, väcka tankar och prova vad som passar just mig i min livssituation.

Och diskuteras, pratas och funderas gör det på många platser i vårt avlånga land med Bodil Jönssons senaste bok som tankeväckande inspiration.

Också i Vinslöv, berättar Cecilia Nylén Andresen, verksamhetsutvecklare i studieförbundet NBV, som tillsammans med biblioteket och nätverket ”Ett Vinslöv för alla”, stod som arrangörer som för kvällen. Studiecirkel är på gång och intresse finns.

– Många har läst boken och vi ser fram mot cirklarna där ”Ett Vinslöv för alla” och NBV bjuder in till fem träffar där vi samtalar kring boken och vid varje träff tar upp två av Bodils tankar, fortsätter Cecilia Nylén Andresen.

Det är på Vinslövs bibliotek som träffarna ska hållas, ett ställe självklart för folkbildning och en träffpunkt för alla.

– Det var därför vi valde biblioteket även för föreläsningen med Bodil. Men vi hade säkert fyllt Hedbergshuset också!