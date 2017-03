Många hoppas få fotboll på schemat

Ella Jonasson är tolv år och hoppas komma in på fotbollsakademin.

HÄSSLEHOLM Vem dribblar snabbast, vem är uthålligast och vem visar störst spelarglädje?

Barnen på planen har proffsens ögon på sig när de gör sitt bästa för att knipa en plats på Västerskolans nya fotbollsskola.

– Det känns som om jag hör hemma i fotbollen. Jag släpper allt annat när jag spelar och bara är, säger tolvåriga Ella Jonasson.

Liksom de mellan femtio och sextio andra unga som befinner sig på Österås fotbollsplaner under onsdagseftermiddagen hoppas hon kunna komma in på MFF:s fotbollsakademi på Västerskolan till hösten.

Många är nervösa. Det märker Tomme Kackarovski, som är fotbollsinstruktör hos Malmö FF och nu betraktar aspiranterna framför sig.

– Jobba framåt, jobba framåt! ropar han.

– Det här är jättesvårt. De är nervösa men vi försöker ge dem lite tips på vägen. Glädjen är a och o; känner man inte den så vill man inte hålla på i tre år, säger han.

Efter provspelet sätter sig tiotalet ledare och går igenom vad de sett. Bara maximalt 26 kan komma in på fotbollsakademin, som startades i höstas efter ett samarbete mellan Hässleholms kommun och den himmelsblå klubben.

– Jag hoppas verkligen att jag kommer med! säger Leo Svensson, som i dag går i skolan i Perstorp.