Stjärnor och nya toner på MSO:s program

Världsartister som tenoren Juan Diego Floréz, svenska stjärnan Anne Sofie von Otter och Londonorkestern Academy of St Martin in the Fields, verk av 15 nutida tonsättare och en säsongspremiär med världspremiär av skånske tonsättaren Tobias Broströms Stellar Skies. När Malmö Symfoniorkester presenterade säsongen 2017/2018 fanns det gott om höjdpunkter.

På torsdagen var det dags för Malmö Lives nya programchef Per Hedberg att presentera sin första säsong med Malmö Symfoniorkester och han började med det som han vurmar lite extra för.

– Under säsongen kommer Malmö Symfoniorkester att framföra verk av ett stort antal nutid tonsättare, cirka 15 stycken, berättade han stolt.

En av dessa nutida tonsättarna är Malmöbon Tobias Broström. Under den tre dagar långa säsongsöppningen i mitten av september blir det världspremiär för hans nyskrivna verk Stellar Skies med symfoniorkesterns Malin Nordlöf som solist på flöjt.

– Det känns verkligen superkul och det är alltid extra kul när det är ens hemmaorkester, säger Tobias Broström.

Kan du beskriva verket?

– Det är fokuserat på ett stilla, melankoliskt uttryck, en ensam flöjt mot en fond av orkestern så det blir en lite försiktig, lågmäld öppning.

Under säsongsöppningskonserterna framförs också Beethovens Symfoni nr 4 och Brahms Symfoni nr 1. Dirigerar gör Nathalie Stutzmann från Frankrike.

– Hon är altsångerska som nyligen börjat dirigera, berättar Per Hedberg.

Bland de 15 nutida tonsättarna vars verk framförs under säsongen finns, förutom Tobias Broström, fler lokala namn som Benjamin Staern och Rolf Martinsson från Malmö och Daniel Hjorth från Laholm.

I programmet finns också hela 12 dirigenter som gör MSO-debut. Förutom ovan nämnda Nathalia Stutzmann till exempel sydkoreanska Eun Sun Kim som onsdag 14 februari och torsdag 15 februari leder orkestern genom Rolf Martinssons Shimmering Island och Bruckners Symfoni 5.

En nyhet för säsongen är också att man i anslutning till abonnemangskonserterna kommer ha speciella arrangemang före och efter konserterna i syfte att minska avståndet mellan artister och publik.

– Varje abonnemangskonsert kommer att ha en konsertintroduktion vid Kanalscenen som någon av artisterna själva håller i, berättar Per Hedberg. Det blir relativt informellt och kommer kanske att handla om hur det är att vara tonsättare i dag eller hur vardagen ser ut för en musiker. Efter konserterna blir det sedan kammarmusikkonserter, också på Kanalscenen, med några av musikerna från orkestern.

Ett antal världsartister kommer också på besök under säsongen. Bland de första är den världsberömda Londonbaserade orkestern Academy of St Martin in the Fields som besöker Malmö Live under Malmö Chamber Music-festival 21 och 23 september.

Den 7 oktober kommer sedan den peruanska bel canto-tenoren Juan Diego Flórez.

– Det är ett unikt besök och kommer säkert att blir en fantastisk konsert, säger Per Hedberg.

Den 11 januari 2018 är det dags för den Grammybelönade svenska världsstjärnan Anne Sofie von Otter som står på scen med den gränsöverskridande, New York-baserade stråkkvartetten Brooklyn Rider.

Tillsammans ska de bland annat framföra verk av Elvis Costello, Polarpristagaren Sting och den isländska artisten Björk.

Malmö Symfoniorkesters chefsdirigent Marc Soustrout håller i dirigentpinnen under åtta konserter och den första av dem har fått titeln Leningradsymfoni och framförs 26 och 27 oktober.

– Då ska de spela en av mina favoriter, Sjostakovitjs sjua, berättar Per Hedberg. Den färdigställdes i december 1941 och dedicerade till Leningradbelägringen. Den kopplingen när man hör den och det är fullt pådrag, då är det mäktigt.

Annars är Per Hedberg motvillig att plocka fram speciella favoriter ur det nya säsongsprogrammet.

– Av olika anledningar brinner jag egentligen för varje programpunkt, säger han. Sedan vurmar jag då i och för sig för nutida och inte minst lokala tonsättare och gillar också att man i en konsert kombinerar nutida verk med äldre verk.