Dubbelt så många överklagade asylbeslut

Förra året överklagades dubbelt så många asylbeslut från migrationsverket. Detta visa Domstolsverkets årsredovisning för 2016 rapporterar Sveriges Radio Ekot.













Under 2016 kom det in mer än 25 000 överklaganden som huvudsakligen rör asyl och skyddsbehov jämfört med omkring 13 000 under tidigare år.

Enligt Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket, så var detta väntat och därför kunde Domstolsverket förbereda sig redan innan ökningen började märkas av under hösten 2016 genom bland annat nyrekryteringar.

– Tack vare de rekryteringar vi har kunnat göra, så har domstolarna nu börjat kunna komma igång med att avgöra mål och hantera dem så att man får ett flöde, utan att tappa i kvalitet i handläggningen, säger Martin Holmgren till Ekot.

Prognosen för 2017 är ytterligare en fördubbling av antalet inkomna asylmål och därför behövs ytterligare mer personal för att hantera målen.

– Det har under några månader kommit in fler mål än vad domstolarna hunnit avgöra och det pågår fortfarande rekryteringar. Vi kommer att se en fortsättning av det här under 2017, säger Martin Holmgren till Ekot.