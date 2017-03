Känd radioröst till Sösdala

Sösdala

Per Erik Tell, känd radioröst från bland annat “Vi i femman”, kommer att vara gäst när IOGT-NTO i Sösdala inbjuder till vårens första Kulturkafé.

Frilansjournalisten och författaren Per Erik Tell som under en tid också bedrev ett Kafé i Vinslöv, berättar om sitt författarskap – en resa från Vinslövsdeckare och Kongosvenskar, via skånska ord och verser, till Pyrenéerna.

Det har utlovats att det ska bli ganska mycket utifrån boken “A B D på skånska” men Per Erik som är en rutinerad föredragshållare och med ett radioförflutet kommer säkert fånga åhörarnas uppmärksamhet i alla områden han berör denna söndagseftermiddag där det kommer att bjudas på hembakade fastlagsbullar till kaffet.

Programmet på IOGT-NTO-gården i Sösdala börjar 14.30.

Biljetter säljs i förväg på Ateljé Viktoria eller genom föreningens ordförande Ingrid Jägerhed.