Vinslöv mot allsvenskt kval

Robin Håkansson var mycket bra då Vinslöv klart besegrade Ystads IF U. Robin gjorde sju mål vilka kom från nio meter, från kanten samt två som kom på straffar. FOTO: STEFAN SANDSTRÖM

Vinslövs HK klarade av allt av döma nytt kontrakt i den södra handbollsettan då de besegrade Ystads IF U. Nu kan de i stället satsa på en kvalplats uppåt.

– Att klara nytt kontrakt var trots allt det viktigaste, säger Vinslövstränare Peter Jönsson.

En av segerorganisatörerna i Vinslöv var Björn Skoglund som var strålande i målet. Vilket var viktigt då Marcus Mattsson vrickade foten på onsdagens träning och inte var i spelbart skick. Även vänstersexan Viktor Rundqvist hade drabbats av samma öde men kunde spela.

– Bara att hoppas att Marcus blir frisk så fort som möjligt. Viktor kunde vara med då vi tejpade hans fot, säger Peter Jönsson.

Vars Vinslöv var stabila rakt igenom under matchen. Laget var inte i underläge en enda gång under de 60 minuterna.

Matchen var målmässigt jämn i början av den första halvleken. Hemmalaget ledde med ett eller två mål men vid några tillfällen gick Ystad ifatt och kunde kvittera. Ställningen var 6–6 efter tio minuter men det var sista gången det lika i matchen. Hemmalaget gick ifrån och ledde med 13–9 efter två raka mål av Robin Håkansson då det gått 20 minuter. Ystad knappade in igen till två bollars underläge men Vinslöv ryckte på nytt och gick till ledning 18–15 i paus.



– Tobias Nordahl gör ett bra jobb med att dra på sig bevakning och ge plats åt de andra skyttarna, säger Vinslövstränare.

Som fick se Ystad reducera till 18–19 i början av den andra halvleken. Men fyra raka mål av Jacob Friberg, Elias Holmström, Holmström igen och Robin Håkansson kunde Vinslöv gå fram till 23–18. Efter det var Ystad aldrig riktig närma utan Vinslöv kunde ta en säker seger.

– Det var en riktig arbetsseger. Då vi var bra bakåt och riktigt vassa i våra kontringar kändes det lugnt på bänken.

Robin Håkansson hade en lyckad kväll med sju mål framåt.

– Kul att mina mål kom från olika positioner. Nu ser det riktigt lovande ut då vi har allt i egna händer. Nu är målet att ta en av kvalplatserna uppåt, säger Robin Håkansson som inte var helt nöjd trots segern.

– Tycker nog att vi skulle vunnit med större siffror. Flest mål i Vinslöv gjorde Elias Holmström med tio medan Jacob Friberg precis som Håkansson noterades för sju mål.

Vinslöv har kvar att möta Karlskrona och H 65 Höör. För att de ska få kvala till allsvenskan krävs seger i bägge matcherna plus att resultaten går deras väg.

– Ska vi vara värda och gå till kval så ska vi bara vinna de bägge sista matcherna, menar Vinslövstränaren Peter Jönsson som just nu har mer än handboll att tänka på.

– Jag har får och just nu är jag mitt uppe i lamningen. Ska direkt efter matchen ge mig upp i stallet.

Jan Rydén