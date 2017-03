Cyklar för cancersjuka barn

Osby Den 15 juli cyklar 1 700 gulklädda personer in i Paris. Det är ett nordiskt cykelprojekt, till förmån för cancersjuka barn, som växer sig större för varje år.

För Martin Egonson är det en speciell utmaning, eftersom hans syn är ytterst begränsad.

Tävlingscykeln vi använder vid fotograferingen väger obetydligt mer än två A4-ark. Så känns det i alla fall.

Den cykel som Martin Egonson ska färdas på till Paris väger något mer, runt 16 kilo. Men så är det också en tandemcykel, specialgjord för ändamålet.

Martin Egonson har bara tre procent syn på ena ögat, så att cykla ensam fungerar inte. Hans syster Mim Hermansson får ta förarstyret, så att säga.

Vågar du lita på henne?

–Ha ha, jag vet inte. Men det känns trevligt och vi har tränat mycket. Vi ska ju cykla 250 mil tillsammans.

Det var en kollega som väckte tanken om att cykla till Paris. Kollegan hade cyklat Vättern runt och Martin Egonson blev sugen på en utmaning.

Team Rynkeby Kristianstad har de två senaste åren cyklat till Paris, som en del i ett större arrangemang till förmån för cancersjuka barn.

Idén föddes i Danmark runt millennieskiftet och i år cyklar 1700 personer från alla nordiska länder under Team Rynkebys flagg.

Kombinationen av utmaning och välgörenhet tilltalar Martin Egonson.



– Vi raggar sponsorer, säljer armband, skramlar bössa, gör event och passar barn på Galleria Boulevard i Kristianstad. Det känns roligt och meningsfyllt.

Förra året samlade hela Team Rynkeby in runt 84 miljoner kronor, varav en knapp fjärdedel kom från Sverige.

Martin Egonson har tappat sin synförmåga successivt. För sju-åtta år sedan körde han bil. Han spelade ishockey tills han var i 20-årsåldern.

Tre näthinneavlossningar och ett tiotal operationer senare består synen i att kunna skönja konturer och färger.

– Livet går vidare, det är bara att kämpa på och gilla läget.

Både hans far och farfar förlorade synen under sina livstider.

– Jag cyklade tandemcykel med min far. Nu cyklar min äldste son med mig.

Ingen av hans söner, 14 och 11 år, har ärvt den närsynthet som Martin Egonson led av som liten.

– Förhoppningsvis hoppar det över några generationer nu, säger Martin Egonson och ler.

I nästa vecka kommer den specialdesignade tandemcykeln från USA, som sponsrats av lokala företag.

Då börjar hårdträningen på allvar, med ett par träningsläger.

– Nyligen cyklade jag fyra timmar på spinningcykel men på väg ner till Paris cyklar vi åtta-tio timmar om dagen.

Deltagarna kommer i huvudsak från nordöstra Skåne och åldern i ”teamet” varierar mellan 25 och 65 år.

–Vi kommer att cykla med en hastighet på mellan 25 och 28 kilometer i timmen, så att alla hänger med.

Med på resan finns ett serviceteam som ordnar med mat och dryck längs resan. Var femte mil stannar cyklisterna och fyller på energireserverna.

Tack vare ishockey och löpträning genom åren, så har Martin Egonson rätt förutsättningar för att klara den långa cykelturen, tror han.

– Vinnarskalle och jävlar anamma finns där.

Vad säger sönerna om att pappa ska cykla till Frankrike?

– De peppar mig. Överhuvudtaget har jag blivit väl bemött, trots mitt funktionshinder. ”Klart vi ska lösa det”, sa man hos Team Rynkeby när jag ville cykla med.