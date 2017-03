Favoriten tänker inte på seger

Förra året sjög Wiktoria Save Me och fick en bra start på karriären. Foto: TT

Med överlägset flest spelningar på Spotify av finalbidragen har Wiktoria och ”As I Lay me Down” seglat upp som storfavorit till att vinna Melodifestivalen.

– Jag försöker att inte tänka på det för då blir jag för rädd och nervös, säger den 20-åriga sångerskan.

Hon gick direkt till final från deltävlingen i Skellefteå och redan där var hennes målsättning inför årets tävling uppnådd.

– Det var till final jag ville komma, men sen är det självklart kul om det går bättre än förra året. Jag är väldigt mycket tävlingsmänniska, men inte i sådana här lägen för alla andra är så himla bra och vi är så olika allihopa. Det beror helt på vad svenska folket vill ha, säger Wiktoria.

Förra året kom hon från ingenstans och slutade fyra med låten ”Save Me”. Att gå in i Melodifestivalen igen i år tyckte hon var nervöst.

– Jag kände att folk hade förväntningar på mig och det innebar att jag satte hård press på mig själv för att leva upp till det. Jag hoppades att folk skulle tycka om det här lika mycket som Save Me, och det gick ju jättebra. Så nu känner jag mig lugn och ska bara ha kul.

Hur har ditt liv förändrats sedan genombrottet i fjol?

– Gud, helt otroligt mycket. Nu kan jag leva min dröm, jag får åka runt i Sverige, stå på scener, träffa underbara människor och få sjunga mina låtar. Jag har fått göra väldigt mycket jag inte hade tillgång till tidigare.

Vad har varit höjdpunkten under året, utöver Melodifestivalen?

– En var absolut att jag sjöng en duett med Michael Bolton. Det var väldigt kul och jag är stolt att jag fick vara en del av det, säger Wiktoria, om sommarens turné med Roberts Wells Rhapsody in Rock där hon och Bolton var gästartister.

– Sen har jag dubbat en Disneyfilm, jag gör rösten till Vaiana, och det har varit en dröm sedan jag var liten så det var också en stor höjdpunkt.

Hur tänker du kring ditt startnummer i finalen?

– Jag vet inte vad som är ett bra eller dåligt startnummer men förra året hade jag startnummer elva och det tyckte jag var jätteskönt för då visste jag att när programmet började var det nästan en timme till jag behövde vara där nere. Att inte allting började direkt. I år har jag startnummer tio och det hade Frans förra året så det försöker jag se som något positivt.

Vad tänkte du första gången du hörde As I Lay Me Down?

– Jag kunde inte sluta röra mig, utan satt och diggade med och då kände jag att det här är ett bra tecken. Den är väldigt rolig att framföra, den ger mig energi. Jag tycker själv att den är väldigt bra och det gör jättemycket.

I sommar ska Wiktoria turnera med Diggiloo, något hon ser mycket fram emot, men vad som mer väntar framöver i hennes karriär vet hon inte riktigt.

– Det beror lite på hur det går i Mello nu. Men jag vill ju utomlands så vi kommer försöka satsa på det också. Jag är taggad, det blir ett bra år, säger hon bestämt.

Och det sista du gör innan du går ut på scenen på lördag?

– Jag tar ett djupt andetag, blundar och sen öppnar jag ögonen och säger ”nu kör vi och har det kul”.