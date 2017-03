Ingen bra start för Tyringejuniorer

Tyringes J18-lag fick ingen bra start i kvalserien mot ettan. Bortamötet med Vimmerby vanns nämligen av hemmalaget med 5–2, periodsiffror 2–0, 1–2, 2–0.

– Vimmerby är väl sett till hela matchen lite bättre än vi den här dagen men sedan bjuder vi också på en del, tyckte Tyringecoachen Mikael Andersson.

Hemmalaget hade 2-0 efter en ganska jämn period men Tyringe tog sig ändå tillbaka in i matchen under mellanaktens inledning. Redan efter 2.32 hade man chansen att reducera men Vimmerbymålvakten Felix Nyström räddade Hannes Boströms straff.

Reduceringen kom istället efter 4.50 genom Johannes Wallin och efter 8.24 satte backen Felix Hesselbom kvitteringen.

– Vi spelade bra där och tog över men tyvärr är det hemmalaget som vi bjuder in till att göra 3–2, förklarade Mikael Andersson som också fick se hemmalaget göra ett fjärde mål redan efter 1.08 in på sista perioden.

– Därefter hade vi väl inte riktigt kraft att göra match av det här och nu siktar vi på att göra bra ifrån oss i veckan som kommer.

Vimmerby förlorade nämligen sin första match i kvalserien mot Boro Vetlanda och imorgon tisdag ställs Tyringe mot just Boro i Tyrs Hov.



– Vinner vi den står alla lagen på tre poäng och det kan bli riktigt spännande, förklarade Tyringe-coachen.

Även Tyringes U15-lag kvalade under helgen till U16 Elit kommande säsong. Men vid sammandraget i Tingsryd förlorade tränaren Henrik Sameviks lag bägge matcherna.

Mot Mörrum blev det 3–5 sedan Piet Köster, Jacob Lindh och Pontus Junttika svarat för Tyringemålen och sedan föll laget även mot Tingsryd med siffrorna 0–2.

Mörrum tog steget upp i U16 Elit via vinst mot Tingsryd med 5–3.