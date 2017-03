Inställda flyg till USA efter snöoväder

Omkring tusen passagerare drabbas när flygbolaget SAS ställer in alla avgångar från Skandinavien till New York under tisdagen, uppger flera medier.

Amerikanarna förbereder sig för snöstormen Stella, som väntas slå till mot USA:s östkust under dagen.

SAS ställer in alla avgångar från Skandinavien till New York under tisdagen, rapporterar flera medier.

Orsaken är snöstormen Stella, som väntas slå till mot USA:s östkust under tisdagen.

— Det handlar om totalt tusen passagerare som berörs. Vi kommer att boka om dem till andra dagar och hoppas på att trafiken kommer igång igen på onsdag, säger Knut Morten Johansen, SAS informationschef i Norge till GP.

USA:s vädermyndigheter uppger det kan komma upp till 60 centimeter snö och vindar på över 26 meter per sekund under onsdagen.