Morgonkollen: Plusgrader och friska vindar

LOKALT

”För många tror att sjön mår bra”

HÄSSLEHOLM Det finns orsaker till Finjasjöns dåliga hälsa som ingen talar om, menar biologen Christer Jönsson, ordförande i Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund och ny ordförande i miljönämnden (M). Han är året-runt-badaren som är mycket bekymrad.

– Vi får bara inte förlora den här sjön. Så attraktiv som den är för hela stan.

Miljöchefen håller inte med

HÄSSLEHOLM Miljöchefen Sven-Inge Svensson är avvaktande till Christer Jönssons teorier.

– Jag tycker nog att växtlighet på botten är mer till gagn för sjön än ett bekymmer.

Alliansen röstar inte på SD-kandidater

HÄSSLEHOLM Alliansen arbetar vidare med en ny politisk organisation. Men kommer i fortsättningen inte att rösta på SD-kandidater.

Palmgren öppen för fler tågstopp i kommunen

HÄSSLEHOLM Låt gå för fler Pågatågsstationer i Hässleholms kommun, bara kommunen är med och betalar tillsammans med Trafikverket, meddelar regionens kollektivtrafiknämnd.

– Vi får ta upp frågan igen, säger Pär Palmgren (M) kommunstyrelsens ordförande.

MP ser plats för två handelsområden

OSBY Åsikterna om ett nytt handelsområde vid Lars Dufwa går i sär. Nu ger sig Miljöpartiet in i debatten och menar att det finns inget rätt eller fel eftersom det är framtidens konsumtion som ger svaret.

Persson styr paddel Sverige

SPORT Tomas Persson har valts till ny ordförande i Svenska Padelförbundet. Den 48-årige hässleholmaren vet var han vill lägga krutet:

– Ungdoms- och dampadeln är väldigt högt prioriterade, säger Persson.

TRAFIK

Just nu lugnt i trafiken.

VÄDER

Halvklart till mulet och 5-10 grader. Sydvästlig tilltagande vind, från eftermiddagen frisk vid kusten och upp till hårda vindbyar enligt SMHI:s prognos.

INRIKES

Pensionssparare kan ha missat mångmiljonbelopp

Pensionssparare kan ha gått miste om stora summor på grund av två affärer som pensionsbolaget Allra gjort rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Bostadspriserna återigen på väg upp

Enligt Svensk Mäklarstatistik är bostadspriserna på väg upp igen då en bostadsrätt nu kostar omkring 40 000 kronor kvadratmetern i riksgenomsnitt rapporterar SVT Nyheter.

UTRIKES

Inställda flyg till USA efter snöoväder

Omkring tusen passagerare drabbas när flygbolaget SAS ställer in alla avgångar från Skandinavien till New York under tisdagen, uppger flera medier.

SPORT

Färjestad spelare riskerar avstängning efter huvudtackling

Färjestad spelaren Johan Ryno riskerar nu att stängas av efter huvudtacklingen på Djurgårdsbacken Emil Johansson rapporterar SVT Sport.