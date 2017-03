Division ett-hoppet lever för Tyringes J18

Kasper Forsell håller sig framme och trycker in returen som ger Tyringe det viktiga 1–0-målet. Foto: Jörgen Johansson

Tyringes J18-lag har bäddat för en rafflande avslutning på kvalet till division ett.

Efter 4–1 hemma mot Boro står samtliga lag i gruppen på tre poäng.

– Vi är med i racet igen, slår Tyringetränaren Mikael Andersson fast.

Efter premiärförlusten mot Vimmerby var Tyringe piskat att vinna mot Boro/Vetlanda som kvalar för att försöka bibehålla division ett-statusen.

Hemmagrabbarna skaffade sig en drömstart.

1–0 kom efter 55 sekunder. Backen Albin Ståhl slängde in pucken mot mål, Boromålvakten fick oväntade problem och släppte retur. Där höll sig Kasper Forsell framme och tryckte in ledningspucken.

2–0 hängde Arvid Eriksson in medan Boro fortfarande försökte ruska av sig chockstarten.

Samme Arvid Eriksson förarbetade till 3–0 och Adam Ringdahl förpassade pucken i mål efter 12.35.

– En helt annan start på matchen än den vi fick i Vimmerby. Vi är med i tempot direkt och jag tycker vi står upp riktigt bra. Men att vi gör tre mål på våra tre första skott kan man ju egentligen inte räkna med, säger Mikael Andersson.

Tyringe hade kopplat greppet efter första perioden och 6,49 in i andra drog hemmalaget åt tumskruvarna ett varv till när Adam Ringdahl satte 4–0.

Tyringe spelade med en man mer på isen i nästan halva den tredje perioden men hade samtidigt sin sämsta period. Gästerna fick in en reduceringspuck genom Linus Karlsson i spel i numerärt underläge.

– Det är väl det enda jag är missnöjd med. Vi får mycket powerplay i tredje och då går vi ner oss. De stressar oss ganska bra och det är synd att det blir så.

Men den dominerande känslan var glädje.

– Riktigt skönt och roligt att se killarna i dag! De stunder som de får lite press på oss håller vi oss lugna och reder ut det bra. Det är ganska mycket skott utifrån, de står inte precis i slottet och skjuter, konstaterar Andersson belåtet.

I Tyringekassen signerade Oliver Tornerefelt en stark insats.

– Han var riktigt stabil i målet trots att det var ett tag sedan han stod. Vi hade bestämt på förhand att Albin (Jönsson) skulle stå första matchen och Oliver den här.

Vem står nästa?

– Det får vi se efter onsdagens träning.

Redan i morgon åker Tyringe till Sapa Arena i Vetlanda för returmöte med Boro. Kvalserien avslutas för Tyringes del hemma mot Vimmerby på söndag.

184 åskådare fanns på plats i Tyrs Hov i går kväll.

– Vinner vi torsdagens match kan vi minst dubbla den siffran på söndag, säger Mikael Andersson.