Finjasjön ska vara frisk år 2027

HÄSSLEHOLM År 2013 friskförklarades Finjasjön av Finjasjögruppen.

Men hos länsstyrelsen är sjön fortfarande rödmarkerad – den allra värsta klassificeringen – och anses inte kunna vara i ekologisk balans förrän år 2027. Och då bara kanske, om ett antal åtgärder vidtas.

Att få Finjasjön i gott skick är inte bara ett kommunalt mål utan något som det beslutats om både nationellt och av EU. Det berättar Marie Eriksson, som arbetar i länsstyrelsens vattenstrategiska råd. Egentligen skulle målet varit nått redan år 2015.

– Men många sjöar i Skåne har fått förlängd tid och 2027 är det längsta som medgetts, berättar hon.

Finjasjön är rödmarkerad i länsstyrelsens system, vilket är den allra sämsta klassificeringen. Då har ändå inte smutsvattensvampen vägts in.

– Den ekologiska statusen är dålig just nu och det handlar om växtplankton och fisk, menar Marie Eriksson.

Bedömningarna görs i något som kallas Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Här nämns vissa problem som inte är unika för Finjasjön: till exempel den alltför höga förekomsten av kvicksilver och bromerade difenyletrar.

Annat är mer specifikt. Det nämns att närsalthalterna i Finjasjön är mycket höga, vilket sommartid resulterar i kraftiga algblomningar.

En rad åtgärder sägs behöva vidtas, i så stor utsträckning som möjligt fram till år 2021, för att god ekologisk status ska ha uppnåtts sex år senare.

– Kanske får man välja ut dem som ger störst effekt, säger Marie Eriksson.

Är det realistiskt att tro att Finjasjön ska vara i god ekologisk balans 2027?

– Jag tror att det kanske kan bli svårt. Överlag har vi höga näringshalter i hela Skåne så överlag kan det bli svårt att uppnå. Men uppnår man inte målen så finns det möjlighet att sänka kraven på vissa parametrar.

Varken Sven-Inge Svensson eller Per Nilsson i Finjasjöns arbetsgrupp delar dock länsstyrelsens uppfattning om att Finjasjön är i så dåligt skick att den är förtjänt av en rödmarkering.

– Vi har sagt att vi tycker att det är synd. Vi har skickat in alla Finjasjörapporter till länsstyrelsen och där ser man hur mycket bättre det blivit, siktdjupet till exempel, säger planeringsingenjören Per Nilsson.

– Reduktionsfisket som gjorts har ju gett en betydligt bättre ekologisk balans än i Ringsjön, menar miljöchefen Sven-Inge Svensson, som anser att gamla uppgifter ligger till grund för klassificeringen.

– Den är väldigt trubbig och ger inte hela bilden av hur sjöns status är idag. Var det mycket algblomning för fem år sedan kan det ge sjön en stämpel som sedan ligger kvar.

I det får han medhåll av Johan Forssblad från analysföretaget Regito, som regelbundet tar vattenprover i sjön och just nu håller på med en sammanfattande rapport.

– Det räcker att en parameter är dålig för att sjön ska bli röd. Det är mycket omdebatterat; istället för att se till det bästa väljer länsstyrelsen att fokusera på det sämsta, säger han.

Per Nilsson vet inte om han i dag skulle kalla sjön frisk.

– Det beror på vad man jämför med. Finjasjön är i bra skick men allt kan ju bli bättre. Den har blivit mycket, mycket bättre än vad den har varit, sedan blir det ibland olika typer av bakslag.