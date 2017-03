Hon har hittat sitt speciella uttryck

Som fotograf gäller det att hitta sitt speciella uttryck. Genom bland annat bröllops-, barn-, familje- och nu senast ”smash the cake-fotografering” med tårtor har Linn Jensen i Knäred hittat sitt uttryckssätt som fotograf. Ett yrkesval hon nu satsar helhjärtat på.

– Det är variationen som är roligt, säger hon.

På gymnasiet kom Linn Jensen, 26, först i kontakt med att fotografera.

– När man fick beröm och hörde att man var duktig blev det ju ännu roligare att ta bilder, säger och minns Linn Jensen.

Berömmet gav henne mersmak. Det som var en hobby växte fram och blev till en mer professionell plan.

Som 20-åring startade hon företaget LH-foto. Att driva ett eget företag har alltid varit en dröm för hennes del, men då fanns tankar på annat håll.

– Jag har mycket idéer och tankar inom mig som jag vill utveckla och förändra vad jag än tar mig för. Då är det smart att vara sin egen, säger hon och berättar vidare:

– Många har sagt att det är tufft eftersom det finns så många som fotograferar att konkurrera med nuförtiden.

Men bara man gör sin grej och utmärker sig på ett sätt som folk uppskattar, då kommer det att gå bra, säger Linn.

Inledningsvis var det mycket utomhusbilder på bröllop som utökades med bröllopsfotografering i södra Sverige.

– Först var det ju roligt att föreviga sina egna händelser och minnen, säger Linn och fortsätter:

– Men det är alltid roligt att träffa nya människor och se nya ställen.

– Jag tycker om att glädja andra och få vara en del av deras stora dag. Det är verkligen jätteroligt.

– Men ibland kan inte ens jag hålla tårarna borta bakom kameran för att jag själv tycker det är så fint. Det är nästan som jag känner lika mycket glädje som gästerna som känner brudparet, säger Linn.

Efter några års mammaledighet har Linn nu bestämt sig för att ge fotograferingen en ärlig chans och tänker satsa helhjärtat på sitt företag och fotograferingen.

– I och med barnen har det här legat på is ett tag, men nu tänker jag satsa allt på företaget och min fotografering, säger hon och blickar ut över studion.

Som fotograf inspireras hon av andra fotografer och deras bilder.

– Man tar in allt man ser och så plockar man godbitarna och gör det till sitt eget, säger Linn.

Förutom bröllopsfotografering, barn- och familjebilder har hon tagit in smash the cake, en så kallad tårtfotografering, till barnfamiljers medvetande i fotominnet. Där förevigar man barns första födelsedag med tårtbilder. Detta är hon en av få som erbjuder i Halland med omnejd.

– Den första födelsedagen är ju alltid speciell. De får ta sönder, leka och kladda med tårtan. Det blir så härliga, busiga och kladdiga bilder, säger Linn och fortsätter:

– Men det är en utmaning att ta sig an barn. Man måste bygga upp ett förtroende.

I samband med att familjen flyttade tillbaka till Knäred 2013 har hon sitt företag på hemmaplan. Studion finns i ett uthus på tomten.

– Att ha det hemma kan vara både bra och dåligt. Det är smidigt att inte behöva köra en bit om det skulle vara något med barnen, men samtidigt måste man vara mer disciplinerad när man jobbar hemifrån. Ibland kan det ju kännas att man inte är på jobbet när man har jobbet hemma, berättar hon.

Med tiden har Linn fått ett uppsving av sin kundkrets och hamnat långt borta från kommungränserna.

– Det är hur kul som helst. Det visar på att man inte behöver ha en dyr lokal mitt i stan utan det går bra att ha en studio på landet när folk utanför kommunen tar sig hit, säger hon stolt.

Namn: Linn Jensen

Ålder: 26 år

Gör: Fotograf

Bor: Knäred

Familj: Gift med Tim och har barnen Elton, 3 år, och Elis, nio månader.

Intressen: Fotografera, vara ute i naturen och familjen.

Hur är jag som person: Glad, trevlig och social.

Det ville jag bli när jag var liten: Brandman.