Miljöchefens åsikter hemliga

HÄSSLEHOLM Miljöchefen Sven-Inge Svensson mejlade sina åsikter kring vad som bör göras med Finjasjön till tekniska avdelningens Per Nilsson. Men denne har slängt mejlet utan att diarieföra det – och själv säger miljöchefen att han inte vill att hans idéer kommer ut.

Under Finjasjöns arbetsgrupps möte i morgon torsdag ska framtidsvisioner för Finjasjön diskuteras. Men miljöchefen Sven-Inge Svensson kan inte närvara. Han säger att han istället mejlat sina synpunkter till tekniska avdelningens planeringsingenjör Per Nilsson, för att de ändå ska kunna diskuteras under mötet.

Men när Norra Skåne begär ut mejlet hos Per Nilsson får vi först till svar att det är ett arbetsmaterial, sedan att det inte längre finns kvar.

– Det kom ju i januari. Jag har inte kvar det eftersom vi sorterar bort efterhand. Han hade skickat lite funderingar men nu har jag slängt dem, säger han.

Men sådant ska ju diarieföras?

– Ja… men det är inget liksom, det är precis som om vi ringer och pratar med varandra, det är helt för oss själva.

Inte heller Sven-Inge Svensson själv vill lämna ut mejlet eller berätta om innehållet.

Han kallar arbetsgruppen för en ”informell diskussionsklubb” där han vill kunna spåna idéer kring Finjasjöns hälsa utan att de blir allmänt kända.



– Det är ett idéseminarium kring vad det finns för möjligheter att göra något åt Finjasjön. Jag vill inte alls att det ska stå att miljöchefen anser det eller det. Det blir mer att alla kommer med nya halvvilda idéer för att se hur vi kan gå vidare.

Är innehållet känsligt?

– Ja… känsligt och känsligt. Jag tycker att det blir fel om vi är sju-åtta stycken i gruppen och jag får tolkningsföreträde. Jag är en i gruppen. Jag sitter litegrann på två stolar här kan man säga. I den här gruppen sitter jag för att vara visionär och sedan finns det en annan, myndighetsroll, som jag också måste hantera.

Finjasjöns arbetsgrupp bildades efter ett politiskt beslut. I den arbetar Hässleholms kommun tillsammans med Finjasjöns fiskevårdsområde och Finjasjöns fiskevårdsförening för att presentera förslag till kort- och långsiktiga lösningar för sjön.