Spillvatten kan kosta 150 000 kronor i vite

OSBY Avloppsanläggningen håller inte måttet, och trots påstötningar från kommunen under två års tid har den inte gjorts vid. Nu riskerar fastighetsägaren ett vite om 150 000 kronor om avloppet inte rättas till inom sex månader.

Ärendet tog sin början i mitten av augusti 2014 när miljö- och byggenheten inventerade avloppet på fastigheten strax utanför Osby. De kunde då konstatera att toalett-, bad-, disk- och tvättvatten leds till en tvåkammarbrunn på en kubikmeter för slamavskiljning. Däremot kunde de inte se om vattnet därefter leds till någon form av efterbehandling efter slamavskiljningen.

Miljö- och byggenheten slog samtidigt fast att den befintliga avloppsanläggningen var anlagd utan tillstånd.

I september samma år beslutade tillsyns- och tillståndsnämnden att förbjuda fastighetsägaren att använda avloppsanläggningen i den form som den var i. Fastighetsägaren överklagade dock detta beslut till länsstyrelsen, men den överklagan avslogs omedelbart eftersom den kom in för sent.

Trots förbudet har fastighetsägaren använt sig av avloppsanläggningen under den tiden sedan miljö- och byggenhetens första besök på fastigheten. I ett försök att få rätt mot kommunen vände sig fastighetsägaren till Mark- och miljödomstolen med ytterligare ett överklagande.



Där angav fastighetsägaren att det behövdes mer tid att rätta till bristerna eftersom hon dels är skriven utomlands, dels reser mycket.

Domstolen avslog dock den överklagan och konstaterade att länsstyrelsen fattat rätt beslut.

Nu har det gått så lång tid utan att föreläggandet uppfyllts varvid tillsyns- och tillståndsnämnden tar till nästa steg för att förmå fastighetsägaren att rätta till den undermåliga avloppsanläggningen.

– Vi har hållit på med det här i över två år utan att det hänt något. Nu måste det åtgärdas inom sex månader efter att det här beslutet vunnit laga kraft, säger tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande Kurth Stenberg (S).

Skulle fastighetsägaren inte bry sig om nämndens beslut kommer ett vite om 150 000 kronor att utdömas.

– Det är ungefär vad det kostar att göra vid avloppet, så det torde vara ganska givet vad man gör i sånt läge, säger Kurth Stenberg.