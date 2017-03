Supertrio till Hurricanes

Sami Mohammed, Albin Dahl och Marcus Persson är en slagkraftig trio som ska spela med Hässleholm Hurricanes lag i amerikansk fotboll under den här säsongen i den södra ettan.

Hässleholm Hurricanes är i full fart med förberedelserna inför den nya säsongen. De har förstärkt laget med tre spelare från superserien i form av Albin Dahl, Sami Mohammed och Marcus Persson som samtliga under fjolåret spelade för Limhamn Griffins.

– Sami och Marcus har spelat för oss tidigare medan Albin är helt ny, berättar klubbens spelade ordförande Lucas Grip.

Det har hänt en del i Hässleholm Hurricanes under vintersäsongen. Laget har fått en ny tränare i Clair Brenneman och quarterback i den 20-årige dansken Rasmus Cramer Wright. På spelarfronten är Albin Dahl, Sami Mohammed och Marcus Persson från Limhamn Griffins nytillskott.

– Clair är en jänkare som numera bor i Vinslöv. Han har tidigare varit hos oss som spelare. Clair var i fjol assisterande men kommer i år göra debut som huvudtränare, säger Lucas Grip.

Amerikanen Scott Doherty var under fjolåret både head coach och qarterback. På den sistnämnda positionen ersätter den 20-årige dansken Rasmus Cramer Wright. Han spelade förra säsongen med Midwest Musketeers från Viborg. Han har även erfarenhet från dansk landslagsfotboll.

Albin Dahl är 28 år och har rutin från spel i Sveriges högsta liga för amerikansk fotboll.

Albin, som spelar i den offensiva linen, har varit i Göteborg Marvels, Kristianstads Predators och nu senast i Limhamn Griffins.

Sami Mohammed är 34 år och spelar i defensiv line och har tidigare spelat för Hurricanes. Efter ett längre upphåll blev det spel i Limhamn. Men nu är han tillbaka i klubben.

Även 25-årige Marcus Persson har under många år spelat för Hässleholm Hurricanes. Under fjolåret var även han i Limhamn där han gjorde mycket väl ifrån sig. Marcus blev nominerad som årets rookie för sina insatser i förra säsongens superserie och blev även uttagen i det svenska landslaget.

– Var med i matcherna mot Polen och Finland. Det kändes lite som att jag fick valuta för all tid som jag lagt ner på min sport, säger Marcus Persson som är running back men som i Hurricanes även kommer att spela offensivt.

Varför lämnade du Limhamn efter bara en säsong?

– Även om jag personligen hade ett lyckat år så var jag inte riktigt nöjd med lagkänslan där. Inför den här säsongen var det dessutom många som lämnade laget. Då det är en bra bit att kör till Malmö vill man att allt ska var på topp, säger Persson som tycker det är kul att han fick med sig Albin Dahl och Sami Mohammed till Hurricanes.

– Det är ju två spelare med superserierutin som kommer hit. Albin är superduktig offensivt medan Sami är en stor och stark defensiv spelare. Båda kommer in med kunskap och kan hjälpa till med spelarutvecklingen. Vi kommer för övrigt alla tre assistera vår huvudcoach Clair Brenneman.

– Det är för övrigt verkligen efterlängtat att vi nu får en tränare som bor på orten. Det löser många problem för oss då han kan vara med oss hela året. Utländska coacher kan ju bara var här i ett halvår.

Marcus Persson är även nöjd med att serierna förändrats till detta år. De fyra av de åtta främsta lagen i division 1 spelar nu vidare i ett playoff.

– Det betyder att vi får spela sju matcher under våren plus att det kanske blir minst en slutspelsmatch efter sommarvilan. Åtta matcher under en säsong är rätt så brukligt. Bara att hoppas att inget lag drar sig ur serien.

Hurricanesspelararen är optimistisk inför den nya säsongen i den södra ettan.

– Jag tror att vi är så pass bra att vi klarar att bli bland de fyra bästa. Vi vill helt klart bli det bästa laget i vår conference.