Barnen & vi tar farväl

I nästan 15 år har Norra Skåne varje vecka kört Barnen & vi, men det är dags att sätta punkt och vända blad. Det gör vi på bästa möjliga sätt - med att sätta fokus på barnen! Sista skolklassen ut blir årkurs 2 och 3 på Mala skola, som gnuggat geniknölarna och uppfunnit en massa roliga saker. Vad sägs om motorbajken som kör i 50 km/h, superhjälten Buppa som är polisens bästa hjälpreda eller morotsubåten som du kan äta upp?

Med dessa fantastiska uppfinningar tackar vi alla skolklasser, barn och föräldrar som på olika sätt medverkat på våra torsdagssidor genom åren.

Djurräddaren: Min uppfinning hjälper människor att göra djur friska. Om man trycker på den röda knappen startar man och stänger av. Man håller i handtaget och riktar den mot djuret. Uppfinningen pekar ut var djuret har ont. Det kommer upp på skärmen hur man ska göra för att göra djuret friskt och vad som hänt.

Ronja Fransson

Didi: är jätterolig. Man kan få mat av den på morgonen. När den är en tv kan man spela på den. Den används till mat, spel och filmer. Den är gjord i silver. Den kan göra många grejer. Den är liten. Den finns inte på riktigt fast den kanske kommer i livet.

Julia Andersson Westberg

Doktor Roboten: hjälper folk som är sjuka och är en robot. Han har sjukhusmärket på kläderna och prickar och så är den grå. Kroppen är svart och rosa. Han är 2 meter lång. Man köper den på sjukhus.

Max Munthe

Motorbajken: är en sparkcykel som har motor. Man kan köra i 50 med den. Den är jord av metall och gummi. Den har större däck och handtag än en vanlig sparkcykel. Man måste ha hjälm och skydd när man kör den.

Noel Svanteson

Det trepipiga geväret: är ett gevär som kan skjuta tre skott samtidigt. Den är bra för att den kan skjuta hagel i översta pipan och bedövningspil i mellanpipan. Pipan längst ner skjuter kula. Den har tre knappar på avtryckaren. Man kan trycka på dom för att skjuta ur dom olika piporna.

Lukas Trejner

Robot: hjälper människor med saker som dom behöver. Den går på el som kommer från sin laddningsstation. Den skannar med ögonen efter mat och vatten och den kan grilla maten. Roboten är en halvmeter hög. Den kan förlänga sina armar.

Isac Carlson

Snabba roboten: Den har starkt uppladdningsbart batteri och är 1/2 meter hög och en meter lång. Man kan åka på den om man är trött. Man programerar den med fjärrkontrollen. Då kör den dit man vill. Om man lyfter på locket där bak finns det plast för förvaring. Om man vill klipper den gräs också.

Aron Nordell

Morotsubåten 078: Det som är speciellt med den är att den har armar så att den kan ta upp människor och skatter. Den är för människor som vill forska om havet länge för man kan äta den så man kan överleva under vatten. Den är gjord av morötter. Den växer sig längre och längre. Den väger 101,1 kilo.

Edvin Andersson

Buppa: är en superhjälte som är jättestark. Han ska ha en lucka på sin mage. Där kan man gömma pengarna som tjuvarna har tagit från människorna. Sen lämnar Buppa pengarna till polisen.

Albin Malm

Räddningslastbil: räddar och plockar upp folk. I lastbilen finns det en bil och så finns det en brandsläckare. Det finns ett rött stoppljus och ett orange stoppljus. Lastbilen är 7 meter lång och 3 meter bred. I den finns det en radiostyrd bil som går jättesnabbt. Den har man för att hitta folk.

Vilmer Rydetoft

Radiostyrd bil 2.0: Med denna praktiska sak kan du vattna dina växter. Det enda du behöver är fylla den med vatten och lägga ut en slinga så den inte kör vilse. Sen kör den av sig själv. När den är klar så stängs den av sig själv.

Neo Roslund

Räddningsbil: kan köra i vattnet och den kan flyga och hjälper människor som har skadat sig. Inuti är det sängar. Det finns brandsläckare. Den är 2 meter lång.

Ziedan Ihab

Matte + katten: Jag har gjort en mattekatt. Om man frågar något om matte så svarar den. Man trycker på en knapp på magen på katten så sätter man igång den. När den inte är igång så laddar den.

Nathalie Johansson

Bokblad: är en ställning som du kan ställa en bok på ifall du inte orkar hålla den. Den har magneter på baksidan. Med hjälp av en fjärrkontroll kan man byta blad. När man vänder sida dras bladet till andra sidan boken. Den går inte på el. Fjärkontrollen går på batteri. Den passar alla storlekar på böcker.

Thea Gustdolf

Mattespelet: Man slår tärningen med plus och minus på. Om man slår ett minus får man gå bak ett steg och om man slår plus får man gå fram. Den som kommer fram till matteskatten vinner. Skatten är att man får ett silverplus. Man vinner skatten genom att komma in i mattelandet. Där får man svara på mattefrågor. Man ska vara upp till fyra spelare.

Nelly Svantesson

Magnetbollen: hjälper en om man riktar fel. Då riktar man den gröna knappen mot bollen. Då kommer den tillbaka till svettbandet. Det är en sportleksak.

Nilla Westesson

Matte-Matikspelet: går ut på att slå tärningen och hamna på svarta nollor och de gröna plussymboler. Man ska helst inte hamna på dom röda minus. Om man hamnar på svarta så får man tre likamedtecken och om man hamnar på gröna får man ett. Varför man inte ska hamna på dom röda är för då tappar man ett likamedtecken. Banan ser ut som ett klassrum och man går på rutor.

Alicia Lind

SV 208: Det är en räddningsbil som kan köra uppe på vattnet. Man kan använda dom i länder som är översvämning. Uppe på bilen finns en båt. Man kan använda den för att hämta människor som har fastnat ute på vattnet.

Uppfinnare Ville Rehnlund Tuveson

Tomat Bilen: är 5 meter bred och 2 meter lång. Den transporterar tomater. Den är snabb och har en inbyggd lyftkran som tar emot tomatlådor som ska till stans mataffär som heter Maxi.

Noah Birgersson

Bilen 2.0: är en vattenbil. Det speciella är att den kan köra i hav och sjöar. Gubben ska köra en robot till ett barn. Det är en leksak. Bilen har en svans och en krok där man sätter på släp.

Oliver Holgersson