Laddar för att trampa in hjälp till barn med cancer

Marie Johansson är initiativtagare i Osby till Spin of hope.

Om drygt en vecka är det dags att cykla för alla de barn som drabbats och kommer att drabbas av cancer.

På Osby aktivcenter slipper man dessutom både regn och motvind.

Lördagen den 25 mars ges en möjlighet att cykla ihop en rejäl slant till Barncancerfonden. Här kan både företag och privatpersoner göra en insats.

Det är nionde året som spinningeventet Spin of hope arrangeras i landet men det är första gången som Osby deltar genom Osby aktivcenter.

– Vem som helst är välkommen, berättar Marie Johansson som är initiativtagare i Osby. Man behöver inte vara medlem här.

Marie Johansson som jobbar på gymmet berättar om att hälften av de 19 cyklar som finns för ”uthyrning” är tingade. Det vill säga ett företag eller ett gäng har bokat cykeln under 12 timmar.

Men det går att dyka upp och ”köpa” en timme på en cykel även om man är ensam. Varje pass har en instruktör och passen har olika teman.

Evenemanget håller på mellan klockan 7-19 och för dem som inte vill cykla så finns det andra aktiviteter.

– Klockan nio på morgonen är det yoga, berättar Marie Johansson. Men vi har även maratonzumba som pågår i tre timmar. träning med trx-band samt grit som kan beskrivas som styrketräning i grupp.

Man räknar med att cirka 30 000 personer på 93 platser i landet kommer att kämpa för de sjuka barnen.

Marie Johansson berättar även att Osbyföretagen varit generösa med att skänka priser till det lotteri som anordnas.

– Så vill man inte träna är man välkommen in bara för att köpa några lotter, förklarar Marie Johansson.

Alla intäkter den här dagen går till barncancerfonden även instruktörernas ersättning.

Förra året samlades totalt fem miljoner kronor in och förhoppningen är att den siffran ska passeras.

Så det gäng eller det företag som vill kombinera nyttan och nöjet med att både motionera och att hjälp kan kontakta Osby aktivcenter via hemsidan eller via telefon.