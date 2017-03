Orden ”ärade delegat” ekar än

Hässleholm Vårdat språk och prydlig klädsel präglade aulan på Hässleholms Tekniska Skola under torsdagen och fredagen när eleverna deltog i årets FN-rollspel.

FN-rollspelet hölls för femte året i följd på HTS och involverar i första hand andraårseleverna på skolans internationella program, vilka även betygssätts i momentet.

Höll i trådarna gjorde arrangörerna Ida Persson, Leah Nhieu och Robin Reimers som går tredje året på det internationella programmet. De läser själva tredje året och har arbetat sedan i höstas med förberedelserna.

– Men vi gör allt med lärare och rektors godkännande så klart, intygar Leah Nhieu.

I miniatyren av FN:s generalförsamling ingick på HTS cirka 80 delegater vilka i sin tur delades in i 19 olika länder.

Delegaterna har under en tid arbetat med resolutioner rörande de fyra områdena dödsstraff, flyktingars rättigheter, miljö och internationell terrorism.

Under torsdagen diskuterades resolutionerna i olika utskott innan eleverna på fredagen fick inta talarstolarna.

– Internationella frågor är viktiga och relevanta för oss att sätta oss in i, säger Ida Persson.



Hon tycker också att det är givande att utveckla förmågan att sätta sig in i andra länders frågor och skapa förståelse för deras situationer.

– Att delta i FN-rollspelet skapar även förståelse för politikerna, lägger Leah Nhieu till.

I första hand genererar FN-rollspelet således samhällsorienterade kunskaper och förmågor till eleverna.

Men rollspelet är även träning i bland annat juridik och inte minst retorik.

– Under torsdagen hade vi ett moment som kallas ”plötslig händelse”. Då fick delegaterna under kort tid skriva och framföra ett uttalande, berättar Ida Persson.

Hur har eleverna upplevt rollspelet?

– Olika respons. Alla har uppskattat vårt jobb som arrangörer. Men man måste vara ärlig. Alla gillar ju inte att stå och tala inför massa människor. Men förhoppningsvis är erfarenheten någonting de kommer att uppskatta i framtiden, säger Leah Nhieu och tillägger:

– Det skapar även en trygghet – att man pratar med och lära känna varandra lite bättre.