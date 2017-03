Leslie Jamieson på Malmös författarscenen

Fyra frågor Kulturredaktionen ställde fyra frågor till den amerikanska författaren Leslie Jamieson som gästar författarscenen på Malmö Stadsbibliotek på måndag 20 mars. Hon är aktuell på svenska med sin debutroman Gingarderoben om den unga Stella som söker upp sin moster Tilly som lever i en trailerpark och är på god väg att supa ihjäl sig.

Hur fick du idén till handlingen i Gingarderoben?

– Jag lovade mig själv att jag aldrig skulle skriva en debutroman som flörtade med självbiografi men till slut var det precis vad jag gjorde. Fröet till Gingarderoben kom till mig när jag försökte skriva en annan roman och idén var omöjlig att lägga åt sidan. Det var en svår tid för mig då. Jag bodde med min mormor som var mycket sjuk och när hon dog började jag fundera över hennes mellandotter, en vuxen kvinna på nästan sextio år som ingen i familjen pratat med på trettio år. Bilden av den förlorade kvinnan, drivet och förutsättningen för romanen, var en smärtkälla nära mitt eget hjärta. Jag kände akut frånvaron av den här kvinnan som jag aldrig hade träffat och hade svårt att beskriva känslan av förlust. Därför beslöt jag att skriva en roman. Till slut blev det ändå bara bokens förutsättningar som kom från verkligheten.

Bokens känslomässiga ryggrad är ett påhittat band mellan två påhittade kvinnor och arbetet med att ta sig från utkast till utkast innebar att upprepade gånger dra bort lager av självbiografiskt ”skinn” från den framväxande kärnan av en påhittad värld.

Du har också skrivit essäer, varför blev debuten just en roman?

– Romanformen tillät mig att via fantasin ta mig in i en alternativ version av vad jag faktiskt hade upplevt – den friheten kändes nödvändig och befriande. Jag kunde också portionera in bitar av mig själv i de två huvudkaraktärerna och det splittrade uttrycket av mitt jag var användbart. Essäer tillåter visserligen också många sorters frihet, till exempel friheten att blanda personligt berättande, reportage och kritiskt granskande – men jag uppskattade möjligheten att skapa en romanvärld och flytta runt karaktärerna för att uppfylla mina fantasifulla önskningar; att berätta historien på det sätt som jag spekulerar att den skulle kunna vara snarare än hur det verkligen var.

Har du några förebilder för ditt författarskap?

– Jag älskar det Janet Malcolm gör, speciellt hur hon i böcker som The Silent Woman, The Journalist och The Murderer exponerar stunder av friktion i sina intervjuer eller hur hon analyserar områden av osäkerhet i sin egen skrivprocess. Malcolms bekännelser kring svårigheterna i skrivandet ifrågasätter inte hennes röst utan det motsatta – fördjupar hennes auktoritet och för henne djupare in i komplexitet.

Skriver du på något nytt just nu? – Ja! Jag arbetar med en faktabok om missbruk och återhämtning. Boken, The Recovery, består av ett antal sammanvävda trådar. Det är historien om min egen period av alkoholberoende och mitt liv under återhämtningen, historier om andra författares kamp mot sitt missbruk – baserat på åratals arkivgrävande, missbrukets större kulturella historia i 1900-talets USA, en fallstudie i kollektiv återhämning och historierna om vad nyktra alkoholister gick igenom på ett slitet rehab-center i Maryland i början av 70-talet. Boken rör sig från fuktiga sovrum i Nicaragua till rökiga barer mitt i majsfält, från högsäkerhetsfängelser till kamratskap i kyrkkällare. Längs vägen hanteras några kärnfrågor: Vilka är mytbilderna av en missbrukare – martyr, bov eller plågat geni? – och vilken skada har dessa bilder gjort? När behandlas beroende som något som behöver botas och när behandlas det som något som ska straffas? Vad krävs för att möjliggöra återhämtning på en personlig, social och fantasifull skala? Kan historien om hur man blir bättre någonsin bli lika övertygande som historien om att falla isär?