Saknas av alla som älskar rock´n´roll

Chuck Berry har avlidit i sitt hem i Missouri. Han blev 90 år. Nu hyllar världens rockartister sin ledstjärna.

Det var på lördagen vid lunchtid som polisen i St Charles County rapporterade att Chuck Berry hittats livlös i sitt hem.

Chuck Berry föddes i St Louis, Missouri, 1926. Han fick sin första hit, Maybellene, 1955. Han fortsatte att vara produktiv hela livet.

Mannen bakom hitar som Johnny B Goode och Roll Over Beethoven hade en karriär som varade i 70 år och var den stora inspirationskällan till The Beatles, Rolling Stones och The Beach Boys.

När nyheten kom ut att Charles Edward Anderson Berry hade gått bort började genast hyllningar från musiker världen runt att komma in. Ringo Starr, trummis i The Beatles, tweetade en rad ur Berrys Rock and Roll Music och skrev ”Jag spelar och pratar om dig”.

Mick Jagger sade att Chuck Berry ”lyste upp våra tonår och blåste liv i våra drömmar” och i ett tweet skrev Bruce Springsteen att Chuck Berry var ”den största rena rock’n’roll låtskrivaren som någonsin levt”.

Brian Wilson twittrade: ”Han kommer att saknas av alla som älskade rock’n’roll.”