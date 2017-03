Bussbolag ställs till svars efter avslöjanden

HÄSSLEHOLM – Det ser inte bra ut. Förhållandena som har avslöjats på Bergkvarabuss kräver en förklaring, säger Rikard Muth, upphandlingschef i Hässleholms kommun med anledning av den senaste tidens avslöjanden kring bolagets verksamhet.

Han säger vidare att kommunen vill ha svar på flera frågor i ett brev skickat till bolaget.

Svaren kommer att bli betydelsefulla då en ny upphandling med bolaget angående skolskjutsar ska träda i kraft den 1 augusti i år.

– Kontraktsvillkoren måste naturligtvis uppfyllas, inte minst de sociala villkoren, säger han.

Flera andra aktörer har med oro tagit del av rapporteringen i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet.

Undertecknandet när det till exempel gäller mångmiljonkontraktet med Lunds universitet, Malmö högskola och Campus Helsingborg för fyra års busstjänster dröjer.

Och nu hoppar Hässleholms kommun också på tåget där man avvaktar.

Avslöjandena handlar bland annat om arbetsmiljön. Enligt tidningsuppgifterna ska Bergkvarabuss haft mekaniker från rumänska bemanningsföretag inkvarterade i en ombyggd stallbyggnad på ett verkstadsområde.

Arbetsmiljön i verkstaden har varit under all kritik och vid ett tillfälle ska företaget ha monterat en olaglig övervakningskamera i lokalerna.

De rumänska arbetarna jobbar under extrem stress. Många jobbar utan skyddskläder i avgaser och ångor. På verkstaden, som drivs av Mekka Traffic, moderbolag åt Bergkvara Buss, ska cheferna ha kallat personalen för idioter och hotat att skicka tillbaka dem till Rumänien om de inte lyder order. En del anställda har jobbat upp till 140-150 timmar övertid per månad. Det ska också ha fuskats med reparationer. Verkstadspersonalen har heller inte tillgång till fackliga företrädare.

Arbetsmiljöverket reagerade efter avslöjandena och gjorde en razzia på bolaget.

Uppgifterna som har framkommit förnekas av bolaget som menar att det handlar om rena påhopp, men erkänner att kommunikationen på arbetsplatsen inte fungerat optimalt.

Företaget har också inlett en intern utredning.

Situationen har skapat en politisk storm i Region Skåne där de fyra allianspartierna ser det som självklart att samtliga oegentligheter inom verksamheter som Region Skåne har ansvar för ska utredas och åtgärdas. Skånetrafiken har tagit initiativ till en oberoende kontroll av fordonsunderhållet och arbetsvillkoren på bolaget.

