Doc Lounge i Malmö först med film om landgrabbing

Dead Donkeys Fear No Hyenas. Pressbild Cph Dox

Doc Lounge på Babel i Malmö blir först i Sverige med att visa WG Films dokumentär om landgrabbing – Dead Donkeys Fear No Hyenas.

I lördags, 18 mars, var det världspremiär för Malmöbaserade WG Films nya dokumentär Dead Donkeys Fear No Hyenas på dokumentärfilmfestivalen CPH Dox i Köpenhamn. Nu är det klart att Doc Lounge på Babel i Malmö gör den första svenska förhandsvisningen av filmen, tisdag 28 mars.

Dead Donkeys Fear No Hyenas är regisserad av Joakim Demmer från Hälssleholm som tidigare bland annat var en av fotograferna i Fredrik Gerttens film Big Boys Gone Bananas!* och också har gjort filmen Tarifa Traffic om dem som flyr från Nordafrika i gummibåtar med förhoppning att nå den spanska kusten. Dead Donkeys Fear No Hyenas handlar om landgrabbing, om hur jordbruksmark i afrikanska länder ger hopp om så pass mycket exportinkomster att till exempel Etiopiens regering hyr ut miljoner hektar till utländska investerare. Drömmen om välstånd har dock en mörk sida av tvångsvräkningar, förtryck och våld.

Vid visningen på Babel kommer regissören Joakim Demmer vara på plats och berätta mer om landgrabbing.



– Det finns också en känsla av skam när jag inser hur landgrabbing hänger samman med våra liv. Sockret i mitt kaffe, bomullen i min T-shirt och till och med blommorna som jag ger till min mamma kan mycket väl komma från stulen mark. säger Joakim Demmer i ett pressmeddelande