Två greps för inbrott i hus

BROBY

I fredags morse upptäcktes det att det under natten varit inbrott i ett hus som håller på att byggas, och det hade stulits en hel del saker från huset. Bland annat hade gärningsmännen fått med sig material till golvvärme, centraldammsugare, skruv och skruvdragare, mejslar och mycket annat.

Tekniker som var på platsen under fredagen kunde dock säkra en del spår i form av finger- och skoavtryck.

På fredagseftermiddagen skulle polisen hämta en man i ett annat ärende, och när de var i dennes lägenhet påträffades en del av stöldgodset från inbrottet i huset. Under tiden polisen var i lägenheten kom det ytterligare en man dit, och även han misstänktes för delaktighet i inbrottet.

– Båda männen greps som misstänkta för inbrottet och anhölls också. Det är lite ovanligt, men bra, att vi kan gripa misstänkta nästan innan anmälan är upprättad, säger Rolf Paimensalo på polisen i Östra Göinge.