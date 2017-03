Defensiva frågetecken i IFK

Nyförvärven Philip Wikström och Simon Henningsson är skadade och Ameer Naseer hoppas på spel högre upp.

Med två och en halv vecka kvar till seriepremiären finns det en del frågetecken kring IFK Hässleholms backlinje.

Men Daniel Nilsson sitter lugnt i båten.

IFK Hässleholm har hållit nollan i de tre senaste träningsmatcherna. Men matcherna mot Älmhult och Eskilsminne hade ett pris.

Mot Älmhult blev Philip Wikström nedsparkad bakifrån i sista minuten och drabbades av en fotledsskada.

Mot Eskilsminne åkte Simon Henningsson på liknande behandling och skadade både fot och knä.

Wikström är igång med rehabträningen men tiden är knapp.

– Det blir en kamp mot klockan för att vara klar till seriepremiären, fastslår Daniel Nilsson.

När det gäller mittbacken Simon Henningsson är det fortfarande oklart vilken typ av skada det rör sig om.

– Foten vek sig och han fick en böj på knät också. Det är ingen skelettskada men han har en ny läkartid i morgon, berättar IFK-tränaren.

Samtidigt kan Ameer Naseer vara på väg bort från IFK Hässleholm.

– Ameer har kontrakt med oss men det har funnits intresse från klubbar högre upp. Vi i IFK Hässleholm utvecklar spelare och är det så att en spelare tar kliv snabbare uppåt än föreningen är vi stolta över det.

Hur troligt är det att du har honom kvar när premiären spelas?

– Jag vet inte riktigt. Det är osäkert i dagsläget.

Daniel Nilsson fokuserar i första hand på spelarna som han har tillgängliga.

– Senast gick Jonathan Brodén in som mittback och gjorde det jättebra. Han spelade 60 minuter bredvid Linus Svensson och vi hade ett väldigt stabilt försvarsspel. Robin Svedberg-Roth har fått vara skadefri under försäsongen och har tagit kliv som innebär att han är med och konkurrerar. Vi har även Isak Olsson, en spelare född 00 från J-laget, som tränar med A-laget. Han kan vara ett alternativ.

Ett par spelare har försvunnit under försäsongen. Erik Åberg fick A-kontrakt inför 2017 men har slutat.

– En ung, duktig spelare som tog väldiga kliv under fjolåret men som inte hade motivation att fortsätta spela fotboll. Jag har haft flera bra samtal med Erik men motivationen måste vara spelarens egen.

Florent Stagova blev inte erbjuden nytt kontrakt.

Det är högst osäkert om IFK lyckas behålla Kojo Annor.

– Det verkar inte så även om vi inte har gett upp det till hundra procent. Vi jobbar med att hitta en lösning och han tränar fortfarande med oss.

Annor har inte blivit beviljad arbetstillstånd för att kunna ha ett vanligt jobb vid sidan av fotbollen.

På plussidan finns Karim Al-Asi som ännu inte har säsongsdebuterat men tränar med laget.

Totalt sett tycker Daniel Nilsson att det ser ljust ut inför seriestarten.

– Det blir svårt, ur positiv aspekt, att sätta en startelva. Vi har en bredare trupp och större konkurrens i år.

De senaste veckorna har den gamle IFK-bekantingen Conny Olsson förstärkt tränarstaben där även Joacim Welander ingår. Anledningen är att Daniel Nilssons mamma har gått bort efter en längre tids sjukdom.

– Conny har stor erfarenhet från IFK och har varit inne och stöttat upp A-lagsträningarna för att vi ska kunna bibehålla en hög kvalitet.

Hur mår du?

– Det är ganska tufft men jag har bra stöd i IFK. Det ger mig energi att vara på träningarna och i klubbstugan, även om jag just nu inte har samma energi som jag har haft tidigare.