Häktad begär ersättning

Hässleholm

En man i 30-årsåldern begär ersättning efter att ha suttit häktad ett drygt dygn misstänkt för ekonomiska brott.

Det var ekobrottsmyndigheten som lät häkta mannen, misstänkt för grovt bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll grovt brott, bedrägeri samt grov oredlighet mot borgenär.

Mannen satt häktad en dag under våren 2015. I januari i år lades samtliga förundersökningar mot mannen ner efter åklagarens beslut.

Nu yrkar mannen på ersättning via sin advokat. Han vill bland annat ha ersättning för utgifter som uppstod i hans företag under tiden han satt i häktet och ersättning för frihetsberövandet, total 16 500 kronor. Därutöver begär han ersättning för sina ombudskostnader.