Nihlstorp kom in och satte stopp för Växjö

ISHOCKEY Två tidigare Växjöspelare var Redhawks hjältar i den tredje SM-kvartsfinalen på tisdagen.

– Jag är glad att pucken gick in, säger Rhett Rakhshani om sitt avgörande mål efter 4–3-segern i Vida arena.

Det blev ett par minuters nervös väntan i den sista perioden, innan amerikanens mål till slut godkändes. Det krävdes en lång videogranskning, innan domaren signalerade för 4-2.

Sedan satte hemmalaget in en lång press i jakten på att komma ikapp. Men det var först med 28 sekunder kvar som reduceringen kom. Redhawks höll undan med ett nödrop, och leder nu matchserien med 2-1 inför hemmakampen på torsdag i Malmö arena.

– Det var en rolig match att spela, och de här matcherna mot Växjö kan gå åt vilket håll som helst. Men just nu spelar vi vår bästa hockey, säger Rhett Rakhshani till C More.

Han har tidigare varit i Växjö, och var då en given nyckelspelare i Vida arena. Nu har han gjort fyra mål och en assist i SM-slutspelet för sin nya klubb.

– Jag trivdes bra här under min tid i Växjö, och har fina minnen härifrån, säger han.

En annan guldhjälte för Växjö Lakers från 2015 är målvakten Christopher Nihlstorp. Inför den här säsongen hamnade han i Redhawks, men har fått stå i skuggan av SHL:s bäste keeper, Oscar Alsenfelt.



Men alla målvakter måste vila, hur bra de än är, i ett intensivt slutspel.

Sedan är det även viktigt att ha två målvakter igång för att gå riktigt långt. Så resonerade Peter Andersson, och Malmöcoachens chansning föll väl ut.

Nihlstorp, som är en erkänt skicklig slutspelsmålvakt, kom in och var tryggheten själv på isen. Baklängesmålen kunde han inte göra så mycket åt.

– Det är bara för mig att kämpa på. Vi tog en viktig bortaskalp, säger Nihlstorp.

Danskduon Frederik Storm och Nichlas Hardt fortsätter att gå i bräschen för Redhawks med sitt frejdiga spel.

Storm gjorde 1-0-målet, som innebar att Redhawks har tagit ledningen i alla tre matcher hittills mot Lakers.

Dansken har gjort nio poäng på sina nio senaste matcher, och han är verkligen glödhet på isen.

– Vi kände i förra matchen att vi är bra, känslan är att kan vinna den här match-serien lika väl som Växjö, säger Storm till C More.

SM-slutspelet har tänt till även i Malmö, och det lär bli biljettrusch till torsdagens match i arenan.