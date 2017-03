Så har det hänt igen: en re­por­ter talar om nå­gra ”interjuver” hen ge­nom­fö­rt för att närma sig san­ningen i nå­gon fråga. In­ter-ju­ver®: det op­ti­mala namnet på en sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tion för mjölk­bön­der.

Just den här gången handlade in­ter­VJUerna om Brexit, vil­ket inte är så kons­tigt – det händer myc­ket ute på öarna i väs­ter just nu när pre­mi­är­mi­nis­ter May gör sig redo att tryc­ka på tack-och-hej-knappen.

När jag skriver det­ta är jag pre­cis hem­kom­men från en kort sväng i So­mer­set och Devon i syd­väst­ra Eng­land där en bas­tant gren på familjeträdet har sin hem­vist. Det är me­del­klass­fa­miljer i om­rå­den som nor­malt svajat runt mitten i brit­tisk po­li­tik: ibland La­bour, ibland kon­ser­va­tiva, inte säl­lan rent av li­be­ral­de­mo­krater.

Brexit har, för att citera Has­se Andersson, farit som en fog­svans ge­nom fa­miljerna och är här och där fort­farande en lite öm fråga (oav­sett väg­val så verkar alla lika glada att Do­nald Trump blev vald så att de slipper åt­min­sto­ne lite in­ter­na­tio­nellt strål­kas­tar­ljus på Brexit-kon­vul­sionerna).

Det här är män­ni­skor jag känner väl. De har le­van­de kopp­lingar till flera eu­ro­pe­iska länder, i syn­ner­het till Sve­ri­ge. Det är inga dum­bommar; inga fasce-rasse-nas­sar som vill sparka ut alla främ­lingar. Hur kun­de en ma­jo­ri­tet av dem rösta för Brexit och kasta sig ut i oviss­hetens av­grund?

I syn­ner­het en kom­men­tar gjorde in­tryck på mig. Man­dy, en ef­ter­tänk­sam och smart kvin­na som för öv­rigt röstade för att stanna i EU, sade så här: ”It’s ex­citing in a way: we get to shape our own fu­ture now.”

Det där klingade tro­vär­digt – myc­ket mer tro­vär­digt än brexitör-släk­tingars för­sök att mo­del­lera om frå­gan för att få det att låta som en eko­no­misk vinst – el­ler åt­min­sto­ne inte som en för­lust – att lämna uni­onen.

Jag hö­rde flera gånger talas om hur de tyska bil­jät­tarna inte skulle gå med på nå­gra ta­riffer utan skulle fixa så britterna fick ett supergynnsamt av­tal ef­ter ut­trä­det. Det låter i mina öron som en helt osan­no­lik öns­ke­dröm.

Men det in­tres­santa är att vi landat i ett läge där man lik­som inte får ha po­li­tiska åsikter om de skulle kun­na med­fö­ra eko­no­misk ned­gång el­ler ens sta­tus quo. Till­växt har blivit ett över­ord­nat al­ta­re att knä­falla fram­för, och alla ägnar där­för myc­ken möda åt att krångla om sina idéer till eko­no­miskt ro­sa­skim­ran­de ar­gu­ment – tror tu­san att de ibland låter näs­tan upp­rö­ran­de naiva.

Det cy­klop­lik­nan­de fo­kuset på till­växt göder ock­så pro­blemen med ”al­ter­na­tiva fak­ta”: om det enda sättet att mana på en hjär­te­frå­ga är att få den att låta som en eko­no­misk land­vin­ning så finns det en näs­tan obe­tving­lig loc­kel­se att knåda om in­for­ma­tion tills den passar den gi­vna formen.

Det måste helt en­kelt vara tillå­tet att drömma po­li­tiska drömmar där pengar är nå­got se­kun­därt. In­gen hoppar ur sängen stärkt och mo­ti­verad av en vilja att öka BNP-till­växten från två till fyra pro­cent.

Drömmen om ett enat Eu­ro­pa som skapar en fram­tid till­sam­mans har långa anor. Den borde haft kraft att agera mot­vikt till Brexits si­ren­sång – men den dör sot­döden i till­växt­re­to­rikens gråa dim­mor.