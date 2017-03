Trafiklekskola i sommar?

Hässleholm

Trafiklekskolan i Djupadalsparken används ibland av förskolor. Men kommunen vill gärna att den ska förbättras och kanske bli en bra sommaraktivitet.

Kommunfullmäktige beslutade i januari att återremittera en motion om att ”återskapa trafiklekskolan i Djupadalsparken”.

Nu har ärendet hamnar hos fritidsförvaltningen som enligt Henrik Samevik bland annat ska göra ett studiebesök på den trafiklekskolan som finns på Fredriksdal i Helsingborg.

Fritidsförvaltningen vill bland annat ta reda på hur mycket personal som krävs för att bedriva en trafiklekskola i Hässleholm. Man vill också undersöka hur mycket trafiklekskolan i Helsingborg används.

Enligt Henrik Samevik används trafiklekskolan i Djupadalsparken redan av förskoleklasser.

– Det ställs krav för att en trafiklekskola ska bedrivas, bland annat bemanning, säger han och menar att det kanske finns någon förening som kan tänka sig att bedriva en trafiklekskola under sommarmånaderna.

Kommunledningskontoret har uppmanat fritidsnämnden att komma in med en utredning om nämnden har möjlighet att ha trafiklekskolan som en sommaraktivitet, antingen på egen hand eller tillsammans med föreningslivet eller annan samarbetspartner.

Utredningen vill kommunledningskontoret ha in senast den 15 maj.