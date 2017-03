USA förbjuder elektronik i handbagaget

Utrikes Passagerare från 13 länder förbjuds att ta med elektronik "större än en mobiltelefon" i handbagaget på resor till USA.

Amerikanska myndigheter kräver att passagerare från 13 länder i Mellanöstern och Afrika lämnar elektroniken hemma, rapporterar The Guardian. Det inkluderar datorer, surf- och läsplattor och dvd-spelare.

De nya reglerna skickades ut i ett hemligt e-mail från den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, TFA, under måndagen. Bland mottagarna fanns saudiarabiska flygbolaget Saudia Airlines och jordanska Royal Jordanian. Flygbolagen fick 96 timmar på sig att implementera reglerna i e-mailet som inte kallas för en allmän reglering, men som flugbolagen ändå förväntas följa.

Enligt The Guardian ska TFA i cirkuläret ha refererat i cirkuläret till The Department of Homeland Security. Från den myndigheten har man varken velat bekräfta eller dementera existensen av kravet. En amerikansk myndighetsrepresentant ska dock ha sagt till nyhetsbyrån Reuters att kravet kommit till efter ett ”terroristhot”.

I ett tweet som skickades ut under måndagen skriver Royal Jordanian att man genomför förbudet redan idag, tisdag. Mobiltelefoner och nödvändig medicinsk utrustning är dock undantagna från förbudet, enligt det numera raderade tweetet. Enligt The Guardian ska det ha skickats ut i strid med påbudet i cirkuläret om att förbudet skulle hållas hemligt.