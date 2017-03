Bedragare uteblev från rättegång – igen

LÖNSBODA/HÄSSLEHOLM Under åtta månader lurade mannen 19 personer att köpa saker via internet som han sedan inte levererade. När rättegången skulle hållas i går uteblev mannen för fjärde gången, och därför beslutade rätten att häkta honom.

I början av 2015 hamnade mannen, som är i 30-årsåldern, i ekonomiska problem. Han fick då idén att sälja varor på olika internetsidor, varor som han sedan inte levererade till köparna. I polisförhör har mannen sagt att han tyckte det var snabba pengar att tjäna.

Varorna som mannen utgav sig för att sälja var iPhones, iPads, diverse bildelar, comradio, lykta med mera. Sammanlagt handlade det om ett värde på 24 751 kronor som mannen lurade de målsägande på.

Bedrägerierna gick till på i stort sett samma sätt varje gång.

Mannen lade ut en vara till försäljning på exempelvis Blocket, Tradera eller någon annan sida med varuförsäljning. Oftast fick han kontakt med en poentiell köpare ganska omgående och efter lite konversation, antingen via sms eller via mejl, betalade köparen för varan via en kontoinsättning eller via en överföring genom Swish. Eftersom mannen i vissa fall hade en vara att sälja så sparade han kollinumret som användes när han väl skickade den varan för att kunna lura köparna som inte fick några varor.

De bedragna köparna har sin hemvist i hela landet och för det mesta angav den åtalade mannen sitt riktiga namn, men det hände att han angav ett annat namn och en annan bostadsort.

Under förundersökningen och förhören där har mannen erkänt alla bedrägerierna och sagt att han ångrar sig. Han har då även berättat att även om det varit snabba pengar för honom har han haft ångest efter vad han gjort, och att han vill betala tillbaka allt till de målsägande.

Nästan för exakt ett år sedan åtalades mannen för brotten, men någon rättegång har inte kunnat hållas ännu. Anledningen är att mannen uteblivit från rättegången vid sammanlagt fyra tillfällen nu.

Inför gårdagens rättegång hade rätten begärt att mannen skulle hämtas 18 timmar innan för att säkerställa att rättegången kunde hållas, men polisen hittade inte honom varken under tisdagskvällen eller under onsdagsnorgonen.

Med anledning av det begärde åklagare Christoffer Ramkvist därför att mannen skulle häktas för att målet ska kunna avgöras. Rätten, med lagmannen Bengt Olsson i spetsen, gick på åklagarens linje eftersom mannen upprepade gånger uteblivit från förhandlingarna.