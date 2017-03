Erlandsson vägrar betala tillbaka felaktig ersättning

hässleholm Sverigedemokraternas kommunalråd Ulf Erlandsson har under tre år begärt och fått ut 186 000 kronor i förlorad arbetsinkomst från Hässleholms kommun.

Enligt en revisionsbyrån är hans intyg orimliga och de har slagit fast att det mesta av ersättningarna är felaktiga men Erlandsson vägrar betala tillbaka pengarna rapporterar SVT Nyheter.

Enligt SVT så ska Ulf Erlandsson ha begärt ut ersättning för 262 timmar förlorad arbetsinkomst under 2011. Han begärde ut 270 kronor i timmen, vilket sammanlagt blir 70 740 kronor, och ersättningskraven ifrågasattes inte av kommunen.

Under de kommande två åren ska Erlandsson ha begärt ut samma timersättning för hundratals timmar. Men i november 2013 gjordes en kontroll av ersättningar till förtroendevalda och då började Erlandssons ersättningar ifrågasättas. Erlandsson styrkte inte den inkomst som kunde visa att han hade rätt till ersättningen.

Då lämnar han in ett intyg från en affärs- och partikollega där det framgår att Erlandsson ska ha missat omkring 120 lastbilskörningar på grund av hans sammanträden i politiska nämnder. Men intyget gjorde kommunens tjänstemän misstänksamma. KPMG, en av Sveriges största revisionsbyråer, anlitas då för att granska de utbetalda ersättningarna.

”Vår uppfattning är att intyget inte styrker någonting eftersom det dels är orimligt och dels svepande i sina formuleringar. Ersättningen om 270 kronor i timmen ligger dessutom långt över vad vilken lastbilschaufför som helst skulle få i lön”, skriver KPMG:s revisor i sin rapport enligt SVT.

Men KPMG avråder kommunen att ta frågan vidare till tingsrätten för att kräva pengarna tillbaka även om de ser ersättningarna som orimliga. Detta eftersom kommunen har betalat ut ersättningen kontinuerligt och trots bristande underlag. Istället föreslår KPMG:s revisor i rapporten att kommunen ska uppmana Erlandsson ”att göra rätt för sig genom att helt enkelt uppmana honom att betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning” skriver SVT.

Hässleholms biträdande förvaltningschef Charlotte Nyberg-Bonnier får då i uppdrag av personalutskottet att övertyga Erlandsson om att göra rätt för sig. Men han vägrar betala tillbaka pengarna och något krav på återbetalning kom inte.

– Mitt uppdrag var att ha ett samtal och inget annat, säger Charlotte Nyberg-Bonnier till SVT.

Efter granskning valde Hässleholms kommun att sänka Ulf Erlandssons ersättning från 270 kronor till 90 kronor i timmen, vilket var schablonbeloppet för egna företagare. Erlandsson valde att begära ersättning för avsevärt färre timmar vid de politiska sammanträdena. Under 2014 begärde Erlandsson ersättningen för 82 timmar i jämförelse med 262 timmar under 2011. 2014 fick han alltså 7 454 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst och under de tidigare tre åren fick han ut sammanlagt 186 570.

Ulf Erlandsson har hittills inte kommenterat uppgifterna.