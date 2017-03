Flera olika vägar bär in i det svenska samhället

Osby Hur släcker man bränder, hur fungerar svenskt föreningsliv och varför i hela friden skådar svensken på fåglar. Det finns mycket att bekanta sig med i ett helt nytt land.

Det handlar om unga personer i åldern 16-18 år som under de senaste åren tagit sina första steg in i det svenska samhället.

Förutom att lära sig svenska och traditionella skolämnen behövs en praktisk introduktion in i ett samhälle som för många ser helt annorlunda ut än det de är vana vid.

Under måndagen fick eleverna besöka räddningstjänsten för att lära sig att använda en brandsläckare och att kväva en brand i en människas kläder. De fick även information om vikten av brandvarnare och hur man beter sig om branden är lös i en fastighet.

Lärarna Martin Andersson och Dan Andersson tillsammans med fotbollstränaren Ulf Larsson och ishockeytränaren Ola Higgins håller i introduktionsprojektet.

Ola Higgins berättar hur eleverna provat på både att spela fotboll och att åka skridskor. De har även gett sig ut i skogen för att titta på fåglar, en något udda sysselsättning om man kommer från Syrien eller Afghanistan.

Eleverna får också besöka simhallen och erbjuds att lära sig simma.

Många från de här länderna behärskar inte simning och är rädda för att hoppa i vattnet.

Bland eleverna hittar vi bland annat Rabie Bayrakdar från Aleppo i Syrien som hoppas på att bli IT-tekniker och Sarah Abdulsamad från Homs i Syrien som hoppas på en framtid som dietist.

Båda två tycker att det här projektet är bra och speciellt Sarah Abdulsamad ger uttryck för en genuin nyfikenhet på det svenska samhället.

Det som hittills vållat en del svårigheter är kontakten med svenskar.

– Häromdagen spottade en person på min syster, berättar hon. Men familjen har även fått vänner och där finns ett par som jag kallar farmor och farfar.